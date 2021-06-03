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Дмитрий Азаров и гендиректор «Вайлдберриз» обсудили возможности расширения сотрудничества с производителями региона

3 июня 2021 21:06
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Тесное взаимодействие с местными бизнесменами – перспективное направление для компании.

3 июня на Петербургском международном экономическом форуме делегация Самарской области во главе с губернатором Дмитрием Азаровым провела переговоры с руководством ООО «Вайлдберриз».

Глава региона дмитрий Азаров, генеральный директор ООО «Вайлдберриз» Татьяна Бакальчук и директор по международному сотрудничеству компании Алексей Духанин обсудили возможности расширения сотрудничества с производителями региона, в первую очередь, с малым и средним бизнесом.

Тесное взаимодействие с местными бизнесменами – перспективное направление для компании.

По итогам прошлого года продажи предпринимателей Самарской области на Wildberries выросли на 314% и составили 1,5 млрд рублей, а оборот местных продавцов в январе – мае 2021 года уже превысил 1,2 млрд рублей. В настоящий момент свои товары на маркетплейсе продают 1742 предпринимателя из Самарской области, это в 4 раза больше, чем годом ранее.

«Компания сегодня – одна из самых успешных и динамично развивающихся. Мы крайне заинтересованы в расширении сотрудничества», – подчеркнул губернатор.

Теги: «Вайлдберриз» губерния расширение сотрудничества

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