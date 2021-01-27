День снятия блокады Ленинграда – день воспоминаний

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27 января на территории Самарской области проходят торжественные мероприятия, посвященные 77-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в 1944 году. В образовательных учреждениях губернии проходят уроки мужества, будут организованы Вахты Памяти. Но самое главное событие для многих – живое общение с теми, кто пережил блокаду.

Депутат-волонтер Ленинского района Оксана Пушкина в доме на улице Молодогвардейской - частый гость. Здесь живут ее любимые ветераны: Филина Нина Григорьевна, Шкуратенко Рина Кузьминична и Белоглазова Екатерина Александровна. Каждый год в этот день Оксана Александровна старается поздравить своих «блокадниц», поддержать их, пожелать здоровья и долгих лет жизни.

Подарки и поздравления в этот день – это не самое главное. Это частица их жизни, страницы нашей истории, нашей памяти. Каждый раз – это новые истории, которые врезаются в память и их невозможно забыть. Это – детские воспоминания, самые яркие и самые трагические в жизни этих немолодых самарчанок, а когда-то юных жительниц города на Неве.

Рина Кузьминична - ветеран труда, почетный член общества "Жители блокадного Ленинграда". Она родилась в Тбилиси в 1933 году, а когда ей было 4 года родители переехали в город Павловск Ленинградской области. Отец работал на фабрике «Пролетарская победа», мать - на Московской товарной станции. В первые дни войны отца призвали в армию, а потом Павловск был захвачен, и семья бежала в Ленинград.

«Мама говорила. что, если умрем. то все вместе. В декабре сгорели Бадаевские склады, норма хлеба стала 125 граммов на иждивенцев», - вспоминает Рина Шкуратенко. - Холодец из столярного клея, бомбежки, скудное пропитание. Холодно, страшно, голодно. Жили на последнем этаже, в бомбоубежище не спускались. Мама говорила. что, если умрем, то все вместе». Как только открыли «дорогу жизни», уехали к бабушке в Рязанскую область.

Школу Рина Кузьминична заканчивала в Мурманске, затем закончила педагогический институт. В Самару приехала в 1964 году. Более 40 лет в общей сложности проработала в школах города, посвятила себя педагогической работе. Ее внуки учатся в той же школе, где она раньше работала.

Во время этих страшных 900 дней умерли от 600 тысяч до 1 миллиона человек, пишут историки. Многих из тех, кого вывезли из осажденного города, судьба раскидала по всей стране. Среди них и Екатерина Белоглазова.

Екатерине Александровне Белоглазовой было чуть больше пяти лет, когда стало известно о наступлении войны. Они вдвоем с мамой жили на Гражданском проспекте, мама работала в Политехническом институте и в эвакуацию вместе с другими сотрудниками не поехала, в надежде, что если с ней что-то случится, то за девочкой присмотрят родственники. Но через какое-то время не осталось никого из родных, а мать Екатерины умерла 1 июля 1942 года, пережив самую страшную первую блокадную зиму. Сироту отправили в детский дом. 9 июля детей эвакуировали.

«Чтобы дети не воровали с огорода, нам дали возможность самим сажать то, что они хотели с него срывать. Я сажала редиску и морковку. Бегала смотреть, что выросло, Ели все подряд. И все никак не могли наесться», - вспоминает о жизни в детдоме Екатерина Александровна.

Последствия страшного голода у многих детей отразились на здоровье. Заболела и Катя. Ее отправили в туберкулезный детский дом в селе Витошкино Горьковской области. Там она прожила 14 лет, а потом

Екатерину с другими воспитанниками отправили обучаться рабочим специальностям.

Через год Екатерина приехала в Куйбышев работать на мельницу, которая располагалась на пересечении Крупской и Водников. Через год она вышла замуж. Через полгода молодая семья Белоглазовых получила комнату – чердак 25 метров.

«Мы так рады были, что у нас есть собственное жилье! В 1957 году родилась старшая дочка, которой сейчас 60 лет. Через девять лет родилась младшая, ей 50 лет. У меня трое внуков, трое правнуков. Я счастливая бабушка. Своим детям я дала то, чего не видела в детстве», - рассказывает Екатерина Александровна. Она говорит, что только в 40 лет впервые почувствовала, что такое сытость.

Так получилось, что в Самаре жительницы блокадного Ленинграда поселились в одном доме.

«Уроки мужества и вахты памяти – это почетно, это важно. Пока мы помним, пока мы можем узнать «как это было» из первоисточника, у живых свидетелей эпохи – это самое лучшее патриотическое воспитание. Меня каждый раз восхищает их невероятная сила духа, их жизнелюбие, их энтузиазм. Я заряжаюсь их энергией, их жаждой жизни», - считает Оксана Пушкина, депутат-волонтер Ленинского района.

27 января каждый год в Парке Победы проходит церемония возложения цветов к памятнику защитникам и жителям блокадного Ленинграда. Сейчас в связи с пандемией и ограничительными мерами, пожилые женщины не смогут побывать там. Да и все контакты сведены до минимума. Но как только будут сняты ограничения, визит к памятнику защитников блокадного Ленинграда обязательно состоится, уверена депутат - единоросс.

А сегодня, в День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - воспоминания, детские истории, бесконечные разговоры о том, страшном времени, которое хотелось бы забыть, но приходится помнить, чтобы передать следующим поколениям.

Напомним, что в день освобождения Ленинграда от фашистов подарки и поздравления жителям блокадного Ленинграда передают члены фракции «Единая Россия» Самарской Губернской думы, Думы городского парламента, «Волонтеры Победы». Поздравления пройдут в Самарском, Ленинском, Октябрьском районах областной столицы, в Сергиевском, Безенчукском, Волжском, Кинель-Черкасском и Ставропольском районах губернии, передает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ