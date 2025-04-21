Что происходит когда умирает Папа Римский

Когда умирает Папа Римский - начинается древний и строго регламентированный процесс, который называется Sede Vacante
Вот что происходит по шагам:
Подтверждение смерти
Это делает кардинал-камерленго Святой Римской Церкви, временно отвечающий за Ватикан. Он должен убедиться в смерти Папы. Далее камерленго запечатывает папские апартаменты и уведомляет всех кардиналов.
Объявление Sede Vacante
После смерти Папы:
Похороны
Тело Папы выставляется в соборе Святого Петра для прощания. Через 4–6 дней проходит официальная месса и похороны, которые обычно транслируются по всему миру. Папа, как правило, хоронится в гроте Ватикана, под собором.
Созыв Конклава
Через 15–20 дней после смерти начинается Конклав — закрытое собрание всех кардиналов младше 80 лет (их называют «выборщики»). Они собираются в Сикстинской капелле, чтобы выбрать нового Папу.
Во время Конклава:
Habemus Papam
Как только кардиналы выбирают нового Папу, он даёт согласие, надевает белую сутану и выходит на балкон собора Святого Петра. Тогда появляется знаменитая фраза: «Habemus Papam!» — «У нас есть Папа!».