Что происходит когда умирает Папа Римский

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Когда умирает Папа Римский - начинается древний и строго регламентированный процесс, который называется Sede Vacante

Вот что происходит по шагам:

Подтверждение смерти

Это делает кардинал-камерленго Святой Римской Церкви, временно отвечающий за Ватикан. Он должен убедиться в смерти Папы. Далее камерленго запечатывает папские апартаменты и уведомляет всех кардиналов.

Объявление Sede Vacante

После смерти Папы:

Все главы ватиканских ведомств немедленно теряют власть, кроме камерленго и нескольких технических служб.

Папская печать и Кольцо рыбака уничтожаются — это защита от подделок документов.

Все документы подписываются от имени Апостольского престола, но не от имени конкретного Папы.

Похороны

Тело Папы выставляется в соборе Святого Петра для прощания. Через 4–6 дней проходит официальная месса и похороны, которые обычно транслируются по всему миру. Папа, как правило, хоронится в гроте Ватикана, под собором.

Созыв Конклава

Через 15–20 дней после смерти начинается Конклав — закрытое собрание всех кардиналов младше 80 лет (их называют «выборщики»). Они собираются в Сикстинской капелле, чтобы выбрать нового Папу.

Во время Конклава:

Кардиналы живут в полной изоляции (их телефоны и связи блокируются).

Каждый день проходят 2 голосования утром и 2 вечером.

Если Папа не выбран, из трубы капеллы идёт чёрный дым.

Если выбран — белый дым и звенят колокола.

Habemus Papam

Как только кардиналы выбирают нового Папу, он даёт согласие, надевает белую сутану и выходит на балкон собора Святого Петра. Тогда появляется знаменитая фраза: «Habemus Papam!» — «У нас есть Папа!».