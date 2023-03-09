8 Марта цветы и поздравления получали жёны и матери самарцев - участников СВО

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Первыми поздравления от волонтеров «Единой России» получили активистки Женсовета 2-ой Краснознамённой гвардейской армии, среди которых большинство - жены военнослужащих из посёлка Рощинский.

«Их мужья, сыновья и близкие принимают участие в спецоперации. Многие из женщин примкнули к волонтёрским объединениям, шьют одежду, вяжут маскировочные сети, делают блиндажные свечи, вышивают шевроны для наших военных, помогают в сборе гуманитарной помощи. Они тоже делают все для того, чтобы приблизить нашу победу! Желаем им терпения, здоровья, стойкости и силы духа, как и нашим военным на передовой!», - подчеркнул волонтёр «Единой России» Всеволод Журавлев, который передал цветы, шампанское и сладкие подарки представительницам Женсовета 2-ой Армии.

В Ленинском районе Самары волонтеры поздравили Александру Гущину с Международным женским днём. Александра Федоровна - ветеран труда и мама мобилизованного. Совсем недавно волонтёры «Единой России» помогали ей с чисткой крыши от снега, а теперь поздравили с праздником, вручили цветы и подарок. Александра Федоровна поблагодарила ребят за постоянную помощь и поддержку.

Букеты и сладкие подарки волонтеры «Единой России» передали и активу общественного культурно-социального фонда «Звезда и Лира» при Доме офицеров Самарского гарнизона, с которыми сложилось продуктивное сотрудничество по отправке и формированию гуманитарных грузов в зону СВО, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"