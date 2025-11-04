129

В День народного единства губернатор вручил государственные награды жителям региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: на церемонии в филармонии 4 ноября собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны. Заслуженные работники различных отраслей, Герои Соцтруда, Герои России, защитники Отечества, ветераны СВО с семьями.



- С гордостью наградил жителей, добившихся особых результатов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, культуре, общественной деятельности, в труде на промышленных предприятиях. Стаж их работы по 40-50 лет, - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах. - Пожелал всем День народного единства провести в теплом семейном кругу, рядом с родными, позвонить близким и друзьям. Когда мы едины — мы непобедимы!



Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко.



- Герой РФ, легендарный летчик-космонавт. Покорять космос, рискуя жизнью, — подвиг. Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов. Первый в истории человек, чей общий космический налет превысил тысячу суток. Его достижения и заслуги можно перечислять долго — выдающийся человек, настоящий патриот самарской земли и нашей страны, - отметил Вячеслав Федорищев.



- Я хочу высказать самую искреннюю свою благодарность за такую высочайшую честь — присвоение мне звания "Почетный гражданин Самарской области". Для меня эта награда имеет глубокое и личное значение. Мое становление как инженера, как специалиста прошло именно на самарской земле, - подчеркнул Олег Кононенко. - Уже впоследствии, находясь на орбите, в иллюминатор я всегда высматривал Самару, и больше всего я искал свой родной Промышленный район, откуда началась моя дорога в космос.



Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.



- Впереди много дел на благо развития отрасли. Гордимся, что живем и работаем рядом с ним, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - С Олегом Дмитриевичем познакомились в прошлом году. До встречи с ним узнал от коллег, что уже длительное время не решается вопрос по присвоению ему звания "Почетный гражданин Самарской области". Пообещал, что все обязательно сделаем. Рад, что получилось.



В честь Олега Кононенко около филармонии открыли тематическую фотовыставку (6+). На ней представлены редкие кадры о жизни и работе космонавта, сделанные самарским фотожурналистом газеты "Волжская коммуна" (12+) Юлией Рубцовой. Губернатор пригласил жителей и гостей региона посетить экспозицию.

Источник: СОВА

Фото: Юлия Рубцова/СОВА