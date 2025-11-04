Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью 0, +2°С, днем +4, +6°С. В утренние часы местами гололедица.
5 ноября в регионе утром и днем дождь и мокрый снег, до +7°С
Мероприятие прошло в Самарской государственной филармонии.
В День народного единства состоялась церемония вручения губернатором государственных наград Самарской области
Среди редких и необычных имен для мальчиков - Феодор, для девочек - Юстина.
Как самарские родители чаще называли своих новорожденных дочерей и сыновей в октябре
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко
"На церемонии в филармонии собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны".
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
В Турции состоялся командный чемпионат мира по русским шашкам в дисциплине «молниеносная игра».
Спортсмены из Самарской области Олег Дашков и Мария Звада - призеры чемпионата мира по шашкам 
И встретился с представителями национально-культурных центров, работающих на территории областной столицы. 
Иван Носков провел заседание Общественного совета по национальным вопросам
На лекции Олег Кононенко рассказал подробнее о достижениях российской космонавтики и ответил на все вопросы учащихся.
В Самарском университете состоялась встреча с летчиком-космонавтом Олегом Кононенко
Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко

4 ноября 2025 15:32
129
Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.

В День народного единства губернатор вручил государственные награды жителям региона.

Вячеслав Федорищев подчеркнул: на церемонии в филармонии 4 ноября собрались люди, которые своим трудом внесли неоценимый вклад в развитие родного региона и всей страны. Заслуженные работники различных отраслей, Герои Соцтруда, Герои России, защитники Отечества, ветераны СВО с семьями.

- С гордостью наградил жителей, добившихся особых результатов в здравоохранении, образовании, сельском хозяйстве, культуре, общественной деятельности, в труде на промышленных предприятиях. Стаж их работы по 40-50 лет, - написал Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах. - Пожелал всем День народного единства провести в теплом семейном кругу, рядом с родными, позвонить близким и друзьям. Когда мы едины — мы непобедимы!

Звание "Почетный гражданин Самарской области" присвоено Олегу Кононенко.

- Герой РФ, легендарный летчик-космонавт. Покорять космос, рискуя жизнью, — подвиг. Мировой рекордсмен по суммарной длительности космических полетов. Первый в истории человек, чей общий космический налет превысил тысячу суток. Его достижения и заслуги можно перечислять долго — выдающийся человек, настоящий патриот самарской земли и нашей страны, - отметил Вячеслав Федорищев.

- Я хочу высказать самую искреннюю свою благодарность за такую высочайшую честь — присвоение мне звания "Почетный гражданин Самарской области". Для меня эта награда имеет глубокое и личное значение. Мое становление как инженера, как специалиста прошло именно на самарской земле, - подчеркнул Олег Кононенко. - Уже впоследствии, находясь на орбите, в иллюминатор я всегда высматривал Самару, и больше всего я искал свой родной Промышленный район, откуда началась моя дорога в космос.

Глава региона отметил, что с 10 ноября Олег Кононенко будет исполнять обязанности начальника Центра подготовки космонавтов.

- Впереди много дел на благо развития отрасли. Гордимся, что живем и работаем рядом с ним, - подчеркнул Вячеслав Федорищев. - С Олегом Дмитриевичем познакомились в прошлом году. До встречи с ним узнал от коллег, что уже длительное время не решается вопрос по присвоению ему звания "Почетный гражданин Самарской области". Пообещал, что все обязательно сделаем. Рад, что получилось.

В честь Олега Кононенко около филармонии открыли тематическую фотовыставку (6+). На ней представлены редкие кадры о жизни и работе космонавта, сделанные самарским фотожурналистом газеты "Волжская коммуна" (12+) Юлией Рубцовой. Губернатор пригласил жителей и гостей региона посетить экспозицию.

Источник:  СОВА

 

Фото:  Юлия Рубцова/СОВА

Теги: Самара

