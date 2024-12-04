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«ЗИМ Галерея»: выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» Кати Мячиной

4 декабря 2024 14:21
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В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.

8 декабря в Международный день художника в «ЗИМ Галерее» пройдет однодневная выставка-акция «101 ракурс Дома промышленности» (6+) самарской художницы Кати Мячиной. В экспозиции будет представлена 101 работа, посвященная одному из главных памятников конструктивизма Самары, расположенному на улице Куйбышева.

Катя Мячина – участница множества персональных и групповых выставок, основательница независимого творческого пространства «Куйбышева 64». Художница очень трепетно относится к культурному наследию Самары и проблемам его сохранения, что находит отражение в ее творчестве.

В течение двух месяцев Катя выходила на пленэры – рисовала эскизы Дома промышленности с разных ракурсов. Итогом стало 101 небольшое произведение.

- Эта серия этюдов - мой привычный художественный метод исследования окружающей среды, - рассказывает Катя Мячина. - Попытка сделать пространство ясным. Поиск множества цветовых гамм и удачных композиций - способ максимально погрузиться в изучение знакомого, найти в нем неочевидное. Эти поиски становятся процессом размышлений об особенностях городской среды, о тонких гранях личного и общественного в ней. В какой момент времени меняется наше отношение к пространству? Каким образом оно формирует наше сознание и чувства?

16.00 - открытие выставки

17.00 -  лекция Армена Арутюнова об архитектуре, истории и судьбе Дома промышленности.

Выставка-акция продлится всего один день, с 16.00 до 21.00.

Посетители выставки смогут не только посмотреть работы, но и приобрести их у художницы по символической цене, забрав с собой частичку Дома промышленности. Часть вырученных средств будет направлено на поддержку волонтерского проекта «Том Сойер Фест».

Вход свободный.  

Культурный центр «ЗИМ Галерея»

Адрес: ул. Ново-Садовая, 106, к155 (бывший «Спортзавод»)

 

Фото:   Культурный центр «ЗИМ Галерея»

Теги: Мероприятия Самара

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