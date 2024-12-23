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25 декабря в 19.00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» Откроется выставка самарского художника Ивана Ключникова «Зодиак» (12+). В программе – экскурсия по выставке и public talk с художником.

Очень предновогодняя тема, полная поисков, бдений и познания, раскрывается 12 авторскими линогравюрами и экспериментальными работами на холсте. Художник Иван Ключников обращается к зодиаку не для того, чтобы произнести новое слово в искусстве. Он совершает этим действо, рисуя символы зодиакальных созвездий каждый год на протяжении десяти лет. Рисование всегда совершается в промежуток 12 ночей между двумя Рождествами, 25 декабря и 7 января.

Иван Ключников — самарский художник, выпускник Самарского института культуры, участник выставок в Музее модерна (2015, 2016), Средневолжском филиале ГЦСИ (2017), галерее «Формограмма» (2022), резидент Фонда Владимира Смирнова и Константина Сорокина (совместно с Леонидом Цхе, 2016) и Музея современного искусства «Гараж» (2023). Сотрудник Отдела просветительской деятельности в филиале Государственной Третьяковской Галереи в Самаре.

Одна из серий зодиаков была представлена в суздальском Мира центре на выставке “Видимое-невидимое” (2024).

Фото: «ЗИМ Галерея»