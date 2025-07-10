Жителям Самары напомнили о безопасности на водных объектах

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Управление гражданской защиты городского округа Самара совместно с волонтерами регионального ОСВОД, сотрудниками МКУ «Поисково-спасательный отряд городского округа Самара» провели очередной рейд с целью профилактики несчастных случаев на воде в летний период, а также повышения уровня безопасности среди жителей и гостей города.

Всего на водной карте Самары отмечено более 70 несанкционированных мест для купания. В ходе рейдов по данным локациям члены профилактических групп проверяют наличие и сохранность установленных ранее информационных щитов, аншлагов и предупреждающих знаков, запрещающих вход в воду, раздают памятки с мерами безопасного поведения на воде, разъясняют отдыхающим опасность «диких» пляжей и правила оказания первой медицинской помощи.

Отметим, что согласно статье 2.1.6 Закона Самарской области от 01.11.2007 № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории Самарской области», купание в местах, где выставлены щиты с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями, может обернуться составлением протокола и наложением административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. По статье 2.1.2 административное наказание предусмотрено за эксплуатацию пляжа без соответствующего разрешения – нарушение влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере 20 тысяч рублей, на юридических лиц – 30 тысяч рублей.

Напомним, что традиционно в Самаре официальные пляжи расположены под I, II и IV очередями набережной Волги, в районе спуска по улице Советской Армии, Загородного парка, Барбошиной поляны, санатория «Можайский», в Красноглинском районе, на Мастрюковских озерах - в период проведения форумов и фестивалей.