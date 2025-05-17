Жители села Кривое озеро в Самарской области против строительства там крематория

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Конфликт разразился в селе Кривое Озеро. Здесь нет ни центральной канализации, ни водопровода, а каждую весну во время паводка район уходит под воду. Сельчане рассказали «Газете.Ru», что боятся загрязнения воды «трупным ядом». И не хотят, чтобы их дети постоянно видели траурные процессии и ассоциировали родное село с «царством смерти».



Что говорят местные власти?

По словам чиновников, кремация — это современная, безопасная и практичная альтернатива традиционным похоронам, «экологичнее иномарки». Кроме того, кладбища в окрестностях переполнены.



Что в итоге?

Люди протестовали с 2021 года, даже обращались к президенту, но не помогло. В конце апреля областной минстрой дал добро. Ведомство пообещало, что проект будет «безопасным» и «вызывать уважение, а не отторжение». Строительство должны закончить до 30 октября 2026 года.

Фото: pxhere.com