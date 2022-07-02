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Жители Самары стали на 94% чаще заказывать мебель у локальных мастеров

2 июля 2022 11:01
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Жители Самары стали на 94% чаще заказывать мебель у локальных мастеров

По данным Авито Услуг в поисках предложений по мебели жители Самары стали на 94% чаще заказывать ее у локальных мастеров. Предложений от специалистов в июне этого года по сравнению с показателями прошлого года стало больше на 28% по всей России, а в Самаре — на 17%. Чаще всего россияне заказывали у профессионалов кровати (+43%), диваны (+30%) и кухонные гарнитуры (+29%). В топ популярных услуг у россиян также вошла сборка ранее купленной новой мебели (+29%), а в Самаре спрос вырос на 32%. Эксперты Авито Услуг отмечают растущий интерес потребителей к работе частных предпринимателей и небольших мастерских.

  • Мебель на заказ

В июне спрос на изготовление мебели на заказ среди жителей Самары увеличился на 94% по сравнению с показателями прошлого года. Объявлений от профессиональных исполнителей в регионе за год стало больше на 17%. Среди наиболее популярных обращений среди россиян — изготовление на заказ кроватей (в июне этого года по сравнению с предыдущим спрос увеличился на 43%), диванов (+30%), кухонь (+29%), шкафов (+24%) и столов (+23%).

Средние цены на изготовление прямым образом зависят от материала и сложности изготавливаемого предмета. При этом стоимость работы у частника или компании малого и среднего бизнеса на Авито дешевле, чем в мебельных салонах. К примеру, в среднем по стране, шкаф для одежды из ЛДСП от частного мастера в среднем может стоить от 15 000 рублей, а угловой диван с обивкой из экокожи или рогожки — от 25 000 рублей. Дороже обойдутся комплексные изделия, изготовленные по индивидуальным эскизам: например, встроенная в спальную комнату гардеробная или кухонная гарнитура.

  • Сборка мебели на заказ

Также в июне по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года жители Самары стали на 32% активнее заказывать сборку ранее купленной мебели. Количество объявлений от специалистов за год выросло на 49% в России и на 11% в регионе. Наиболее востребованными среди россиян оказались услуги по сборке кроватей (+79%), диванов (+51%), кресел (+37%), кухонь (+34%) и столов (+26%).

Средняя цена в июне этого года по стране не менялась и составила 500 рублей. В эту стоимость включена консультация с мастером и сборка небольших предметов интерьера.

Фото: pixabay.com

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