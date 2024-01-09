Жители Самары и Тольятти могут сдать новогодние елки на переработку

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Региональный оператор «ЭкоСтройРесурс» с 2019 года проводит акцию «Подарите ёлке вторую жизнь».

После праздников все деревья собираются с контейнерных площадок Самары и отправляются на дробилку. Чтобы ваша елка пошла на переработку, ее необходимо освободить от украшений, мишуры и креплений, оставить ее рядом с контейнерной площадкой. Засовывать дерево в контейнер не нужно.



️Кроме того, c 13 по 15 января сбор организован на парковке торгового центра «Мега».



В рамках проекта «Добрые елки» жители Тольятти могут сдать новогодние деревья на парковке по адресу Южное шоссе, 6. Пункт приема будет работать с 10 по 28 января. Переработанные материалы доставят в Эко Парк и местный приют для птиц.