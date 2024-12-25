Жители Самарской области чаще всего проводят онлайн-встречи и вебинары в обед

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Цифровая экосистема МТС проанализировала деловую активность жителей Самарской области. На основе данных платформы для бизнес-коммуникаций МТС Линк Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где онлайн-встречи проводились чаще всего. В целом самарцы стали на 13% чаще проводить совещания и семинары онлайн.

Период деловой активности в формате онлайн-конференций в Самарской области фиксируется с 7:00 до 21:00 часов. При этом самым активным временем для деловых звонков стало обеденное – 13:00, что говорит о том, что жители региона готовы жертвовать личным временем для решения задач. Первые места в рейтинге деловой онлайн-активности ожидаемо заняли Москва, Санкт-Петербург, а также Московская область и Республика Татарстан.

Из функций на основе искусственного интеллекта самарские пользователи на онлайн-встречах чаще всего используют замену или размытие фона, автоматическую расшифровку и шумоподавление. В 9% мероприятий ИИ используется в развлекательных целях: пользователи примеряют маски или цифровые аватары. В 5% ситуаций пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов. Также пользуются популярностью текстовые расшифровки эфиров.

«Платформа МТС Линк хорошо зарекомендовала себя для бизнес-коммуникаций. Сервис часто выбирают для образовательных семинаров и онлайн-уроков, поскольку емкость ресурса позволяет подключать ко встрече множество участников из разных точек региона или страны. Еще одна полезная функция МТС Линк, которую часто отмечают пользователи, текстовая расшифровка встречи», - отметил директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.