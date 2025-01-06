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Жители губернии смогут посмотреть прямую трансляцию Рождественского богослужения

6 января 2025 17:31
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Рождественское богослужение проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

В ночь с 6 на 7 января 2025 года во всех храмах Самарской области пройдут праздничные богослужения. Главный молебен состоится в Софийском соборе Самары. Рождественское богослужение проведет Митрополит Самарский и Новокуйбышевский Сергий.

"Самарское областное вещательное агентство" обеспечит прямую онлайн-трансляцию Рождественского богослужения. Посмотреть ее можно будет в 22:30 на телеканале "Губерния", в официальных пабликах "СОВА" в социальных сетях, а также на сайте sovainfo.ru.

Также эфир из Софийского собора можно будет посмотреть на региональных телеканалах "Самара-ГИС" и "Тольятти 24" и на их официальных сайтах.  Трансляция также будет доступна в социальных сетях ВКонтакте телеканалов ГТРК "Самара", "Самара-ГИС" и "Тольятти 24", в официальном паблике Самарская область в ВКонтакте.

 

Фото:   департамент информационной политики Самарской области

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