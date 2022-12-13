Жителей Самары приглашают в Дом офицеров на лекцию историка Алексея Исаева

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В воскресенье, 18 декабря 2022 года в 18:00 в Доме офицеров Самарского гарнизона имени К.Е. Ворошилова МО РФ по адресу: ул. Шостаковича, 7 состоится лекция в рамках совместного образовательного проекта Дома офицеров и киностудии «Самарафильм» «Перекресток истории». Мероприятие направлено на военно-патриотическое воспитание жителей Самары и региона и популяризацию истории России.

Гость проекта - кандидат исторических наук, директор Центра истории военной экономики Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, участник популярных российских исторических проектов «Архивная революция» и «Цифровая история» Алексей Исаев.

Тема лекции – «Предопределенность успеха и поражений: на примерах операций Красной Армии в Великой Отечественной войне». Вход свободный.

Фото: соцсети