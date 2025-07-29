Жителей Самары приглашают к участию в конкурсе социальных проектов «МАРТ»

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Стартовал новый этап конкурса «МАРТ», направленный на отбор лучших практик создания и реконструкции объектов социальной инфраструктуры на основе государственно-частного и муниципально-частного партнёрства.

К участию приглашаются органы государственной власти федерального и регионального уровня, органы местного самоуправления, концессионеры, частные партнёры, инвесторы, реализующие инвестиционные проекты в ключевых отраслях социальной инфраструктуры: образования, культуры, спорта, социальной защиты населения, санаторно-курортного лечения.

Прием заявок к участию проводится до 17 августа через форму на официальном сайте конкурса https://mart.promo/.

Подробная информация о конкурсе доступна как на сайте конкурса, так и в телеграм-канале клуба «МАРТ_солидарное общество» https://t.me/mart_promo.