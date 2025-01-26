Жителей Самары предупредили о магнитных бурях в конце января

60

Жителей Самара предупредили о надвигающихся магнитных бурях, они ожидаются в конце января. По данным ГТРК "Самара", обстановка накалится внезапно.

Отмечается, что с понедельника, 27 января, заметных геомагнитных возмущений не предвидится. Спокойная обстановка продлится до вечера 30 января, после чего ожидается усиление бури с 2 до 5 баллов. Такие показатели сохранятся в следующие два дня.

Жителей региона предупредили, что геомагнитные возмущения могут отражаться на самочувствии людей. В частности, не исключены головные боли, слабость, усталость, бессонница, раздражительность и снижение концентрации внимания.

Наиболее активная реакция на магнитную бурю случается у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией и другими хроническими недугами.

Во время геомагнитного возмущения рекомендуется избегать чрезмерных физических нагрузок и стрессов, правильно питаться, полноценно отдыхать и не пренебрегать медикаментами, которые назначат врачи.