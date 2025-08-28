Жителей Самарской области приглашают пройти просветительский курс «Флагманов образования» о роли гражданина в устройстве страны

163

Стартовал образовательно-просветительский курс конкурсного трека «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Курс призван расширить знания учителей, преподавателей и студентов Самарской области о том, как организованы ключевые управленческие процессы в нашей стране. Программа разработана совместно с Экспертным институтом социальных исследований и Обществом «Знание».

В треке «Государство» особое внимание уделяется раскрытию ключевых символов нашей страны, обращению к ее исторической и культурной памяти. Эти темы рассматриваются не только через призму государственного управления, но и в контексте преподавания общественно значимых дисциплин в школах и колледжах. Курс включает лекции ведущих профессиональных экспертов – политологов, философов, практиков из сферы образования.

«Образование и государство идут рука об руку. В конкурсный трек «Государство» уже подано 9 436 заявок, что показывает высокую заинтересованность педагогов разобраться в том, как государственные процессы влияют на общество и образование. В рамках трека все участники смогут в удобной форме изучить 25 онлайн-лекций и интервью от 15 экспертов. Это поможет понять внутренние механизмы государства и необходимые законы для работы учителей. То есть здесь они получают именно те знания, которые смогут применить на практике», – отметил первый заместитель генерального директора президентской платформы «Россия – страна возможностей» Геннадий Гурьянов.

На данный момент Самарская область входит в топ-5 по числу регистраций на конкурсный трек «Государство» проекта «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Уже подано 297 заявок. Команда «Флагманов образования» приглашает всех желающих присоединиться к проекту. Заявочная кампания открыта до 1 октября. Подробности на официальном сайте проекта: https://flagmany.rsv.ru/.

Образовательный курс трека «Государство» состоит из пяти тематических блоков. В первом – участники рассмотрят Россию как «государство-цивилизацию», изучат основы территориального устройства страны и ключевые государственные символы. Второй блок посвящен организации власти: разделению полномочий, роли Президента как уникального института и судебной системе. Третий блок объясняет, как устроены выборы на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также показывает практику участия педагогов в политике. Четвертый блок знакомит с основами законодательства, включая Конституцию и закон «Об образовании». Завершающий блок «Государство – это мы» раскрывает важность общих ценностей, являющихся основой российской идентичности, и их роль в педагогике.

Особое значение имеет методологическая составляющая трека – он подготовлен в соответствии с общевузовским курсом «Основы российской государственности». В числе методических советов и рекомендаций трека – лучшие практики по организации патриотического воспитания в школах и ССУЗах, просвещения в области государственности и общественных наук, которые могут быть успешно масштабированы участниками проекта «Флагманы образования».

Официальный старт образовательно-просветительского курса конкурсного трека «Государство» был дан в Национальном центре «Россия» на панельной дискуссии Экспертного института социальных исследований «Знания о достижениях страны: кому и как правильно об этом рассказывать?». Участники отметили, что сегодня жители России знают о достижениях страны, какие задачи стоят в сфере гражданского просвещения, как достижения связаны с возможностями для развития, которые формируют национальные проекты. Особое внимание было уделено роли героев и созидателей в продвижении ценностей, а также поиску эффективных способов говорить о достижениях страны понятным и близким людям языком.

«Государство – это не только институты и законы. Его прочность в значительной мере определяется ценностями и смыслами, которые разделяют люди. Именно поэтому так важно, чтобы педагоги не просто понимали устройство государственной системы, но и умели говорить об этом с детьми на основе ценностного подхода. При этом особое значение имеет язык, который делает сложные категории ближе и понятнее. Наш курс помогает учителю почувствовать себя не сторонним наблюдателем, а активным участником процессов, от которых зависит будущее страны», – считает директор департамента просветительской деятельности ЭИСИ, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ Антонина Селезнева.

Конкурсный трек «Государство» поможет педагогам глубже понять государственные процессы, историю и культурное наследие страны, простым и доступным языком объясняя, как устроена система власти и законодательства. Такое знание позволит учителям не только расширить собственную эрудицию, но и сформировать у учеников гражданскую зрелость, чувство ответственности за будущее и уважение к историческим корням и традициям.

В 2025 году участникам проекта «Флагманы образования» доступны четыре тематических конкурсных трека: «Государство», «Медиа» и «Культура» и «Наставничество», а также новые цифровые сервисы: «Каталог возможностей» и «Библиотека контента». Кроме того, все желающие могут попробовать силы в конкурсе в экспертное сообщество «Созвездие Флагманов образования».

Проект «Флагманы образования» проводится в рамках реализации федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь).