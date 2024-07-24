Житель Кинель-Черкасского района украл продукты у бывшей работодательницы

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В дежурную часть Отдела МВД России по Кинель-Черкасскому району за помощью обратилась 58-летняя жительница одного из сел, которая сообщила, что кто-то разбил окно в ее дом и похитил продукты питания.

Сотрудники полиции прибыли по указанному адресу и осмотрели место происшествия. Полицейские изъяли отпечатки пальцев рук с подоконника и опросили возможных очевидцев произошедшего.

В ходе опроса заявительница предположила, что к хищению может быть причастен её бывший работник по хозяйству.

Оперативники установили места пребывания предполагаемого злоумышленника, задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Часть продуктов питания полицейские обнаружили в жилище мужчины, которые в последствии были изъяты.

В ходе опроса, ранее неоднократно судимый местный житель 1971 года рождения пояснил, что во время совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения, проходя мимо дома бывшей работодательницы увидел в окне продукты и решил похитить их, разбив окно кирпичом.

Следственным отделом О МВД России по Кинель-Черкасскому району в отношении подозреваемого возбужденно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а, ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).