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Завершился спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада»

26 мая 2025 19:53
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Спортсмены Самарской области успешнее всего выступили в соревнованиях по пешеходному туризму.

В Саратовской области завершился спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада». Лагерь проводится под патронатом полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

«Туриада» – уникальный формат молодежного проекта, совмещающий спортивные соревнования, культурно-познавательную программу, комплексное развитие спортивного, краеведческого и познавательного туризма. Основная цель проведения мероприятия – привлечение молодых людей к занятиям активными видами спорта, популяризация спортивного и оздоровительного туризма, обмен опытом, расширение дружественных и деловых связей среди молодежи Приволжского федерального округа.

Участниками лагеря стали спортсмены сборных команд 14 регионов ПФО по спортивному туризму, команды-победительницы региональных турслетов, студенты высших учебных заведений, обучающиеся по специальности «Социально-культурный сервис и туризм», а также команды из Центрального федерального округа и зарубежных стран – Узбекистана, Таджикистана, Монголии, Туркменистана и Белоруссии.

Самарскую область представляла команда из 45 человек: 32 спортсмена, 5 участников соревнований по познавательному туризму, тренеры и судьи. Наша команда заняла второе место в общем зачете «Туриады» в соревнованиях по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, третье – на лыжных дистанциях (эти соревнования проходили в феврале в Самарской области), седьмое – в дисциплинах «маршруты» и велотуризм, 11-е – на водных дистанциях, 13-е – в познавательном туризме и шестое – в конкурсе походов со школьниками.

По сумме всех результатов победителем «Туриады» 2025 года стала сборная республики Марий Эл, серебро у команды Удмуртской республики, бронза – у Пензенской области. Команда Самарской области в общем зачете лагеря заняла десятое место.

В торжественном награждении победителей и призеров «Туриады», которое в этом году было посвящено 80-летию Победы, принял участие заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев.

- «Туриада», пожалуй, один из самых масштабных проектов, реализуемых в стране. А для участников – это шанс, в том числе, повысить свою квалификацию, поэтому для спортивного туризма в стране этот проект имеет, конечно, особое значение. Хочу отметить, что 2025 год – это год 80-летия Великой Победы, особый для всей страны. И наша задача воспитать поколение победителей, кто продолжит дело наших прадедов и дедов. Мы победим! С такими ребятами как вы – мы это сделаем, потому что вы патриоты своей страны», – обратился к участникам Олег Машковцев.

Спортсмены Самарской области успешнее всего выступили в соревнованиях по пешеходному туризму. На личной дистанции серебряным призером стал Александр Губанов. В связке Александр Губанов и Кирилл Тютюньков стали победителями соревнований, Анастасия Романова и Анна Шашкова завоевали серебряные медали. В групповой гонке команды Самарской области стали бронзовыми призерами: Александр Губанов, Кирилл Тютюньков, Сергей Кудряшов и Дмитрий Прокофьев среди юниоров, Анастасия Романова, Анна Шашкова, Евгения Тимшина и Мария Васильева – среди юниорок.

Также наши спортсмены выступили в эстафетной гонке с участием команд ПФО и ЦФО, где Александр Губанов, Кирилл Тютюньков, Мария Васильева и Анна Шашкова заняли третье место, и в соревнованиях с участием международных делегаций в составе сборной России: здесь бронза у Александра Губанова и серебро у Марии Васильевой в дисциплине «связка».

- В этом году на «Туриаде» были представлены новые команды – из Центрального федерального округа, ЛНР и ДНР, международные делегации. Атмосфера сложилась очень душевная. Ребята общались, заводили новые знакомства. Сборная Самарской области взяла шефство над сборной Туркменистана, мы проводили совместные тренировки, помогали им со снаряжением для участия в соревнованиях. Спортивные результаты в целом были ожидаемы, хотя мы могли выступить чуть успешнее в командных соревнованиях. Для ребят это стало точкой роста, у них появилась уверенность, что они могут конкурировать на самом высоком уровне, - поделился тренер сборной Самарской области по спортивному туризму Андрей Писанов.

Проведение «Туриады» работает на популяризацию спортивного туризма как вида спорта, вовлекает в занятия детей и молодежь, а также оказывает положительное влияние на развитие межрегионального туризма и появление новых туристических маршрутов. В Самарской области спортивным туризмом занимаются свыше 13 тысяч человек, вид спорта входит в топ-15 по числу занимающихся. С целью развития и поддержки спорта в нашем регионе действует программа «Мастер спорта», разработанная по решению губернатора Вячеслава Федорищева.

 

Фото:   пресс-служба ПФО

 

 

 

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