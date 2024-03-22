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Заслуженный мастер спорта Елена Посевина встретилась с молодежью Тольятти

22 марта 2024 14:58
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Елена Посевина рассказала ребятам о трудностях и достижениях на пути к спортивным победам и поделилась своей историей успеха.

Всемирный фестиваль молодежи — главное молодежное событие года — продолжился на территории российских регионов. Образовательная программа фестиваля в Самарской области прошла при поддержке Российского общества «Знание».

На площадке Тольяттинского государственного университета двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта, Елена Посевина встретилась с преподавателями, студентами института физической культуры и спорта, гуманитарно-педагогического института, а также учениками тольяттинской городской спортивной школы по художественной гимнастике LADA. Всего на встречу пришло около 90 тольяттинцев.

Елена Посевина рассказала ребятам о трудностях и достижениях на пути к спортивным победам и поделилась своей историей успеха. Во время живого диалога она ответила на вопросы, с чего начинала свой путь в художественной гимнастике, кто были ее наставники и кумиры, про трудности на пути к олимпиаде и какая медаль ей досталась сложнее, дала советы молодым спортсменам и их родителям.

«Мы много говорили о том, как важна поддержка близких людей и семьи. Ведь именно семья рядом каждый день, в дни успеха и поражения. Сегодня в России очень большие возможности для развития в спорте — новые спортивные центры, возможность бесплатных занятий. Конечно, мой родной вид спорта — художественная гимнастика. И мы много с ребятами говорили о том, что российская школа художественной гимнастики одна из самых сильных по сравнению с другими школами в мире. В первую очередь благодаря людям — спортсменам, тренерам, которые каждый день работают над собой, придумывают новые, сложные элементы, связки. И, конечно, в нашей школе важна красота, эстетика, музыкальность», — отметила спортсменка.

На данный момент проведено около 200 просветительских мероприятий, включающих выступления, дискуссии, мастер-классы выдающихся ученых, мастеров науки и искусства, общественных и государственных деятелей, представителей бизнес-сообщества, известных спортсменов и других экспертов.

Программа объединила россиян из разных регионов страны и иностранных участников Всемирного фестиваля молодежи, которые в составе нескольких команд отправятся в путешествие по стране.

 

Фото: пресс-служба Общества "Знание"

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