Главные новости:
В течение дня 4 января в крытом футбольном манеже «Самара Арена» проходил детский турнир по футболу.
В Самаре завершился детский турнир «В Новый год с футбольным мячом»
Лидеры среди мальчиков: самым востребованным именем стало Михаил.
ЗАГС СО: самые популярные в 2025 году имена малышей в нашем регионе
В первую очередь необходимо определять не цену, а суть и мотивацию подарка.
В ОП призвали увеличить лимит на подарки учителям до 10 тысяч рублей
За исключением участка «Подъезд к г.Оренбург» (на данном участке автодороги ограничения продлены).
С 21:00 снимаются ограничения для движения по всем автодорогам Самарской области
При возникновении ЧС звоните по единому телефону пожарных и спасателей «112».
Ночью 5 января в губернии будет ветренно
Он отметил, что получает оперативные данные по обстановке, выполняемых работах по содержанию дорог и принимаемых мерах.
Вячеслав Федорищев держит на личном контроле ситуацию по ликвидации последствий сильного снегопада 
Автомобилисты могут лишиться водительских прав на срок до одного года за украшение автомобилей гирляндами красного цвета.
Юрист: за какое украшение автомобиля можно лишиться прав
Однако было запланировано такое же мероприятие на 8 января.
Новогоднее выступление на льду в Самаре 4 января отменено из-за неблагоприятных погодных условий
ЗАГС СО: самые популярные в 2025 году имена малышей в нашем регионе

214
Лидеры среди мальчиков: самым востребованным именем стало Михаил.

Комитет ЗАГС Самарской области: самые популярные в 2025 году имена малышей в нашем регионе!

Лидеры среди мальчиков: самым востребованным именем стало Михаил — таким именем назвали 530 новорождённых! Оно ассоциируется с архангелом Михаилом — небесным воителем, защитником веры и борцом с силами зла.

Рекордсменки среди девочек: пальму первенства взяла София — 400 маленьких принцесс получили это прекрасное имя! Оно имеет древнегреческие корни от слова «σοφία» (мудрость) и связано с раннехристианской святой Софией, символизирующей разум и духовную силу, матерью мучениц Веры, Надежды и Любови.

Также в тройку имен для мальчиков вошли Александр и Артём, а для девочек - Анна и Ева. Каждый родитель выбирает имя малышу, которое ближе к его сердцу, опираясь на семейные традиции или личные предпочтения.

 

Фото:   freepik.com

 

 

 

Теги: Самара

