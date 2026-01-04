ЗАГС СО: самые популярные в 2025 году имена малышей в нашем регионе

Комитет ЗАГС Самарской области: самые популярные в 2025 году имена малышей в нашем регионе!

Лидеры среди мальчиков: самым востребованным именем стало Михаил — таким именем назвали 530 новорождённых! Оно ассоциируется с архангелом Михаилом — небесным воителем, защитником веры и борцом с силами зла.

Рекордсменки среди девочек: пальму первенства взяла София — 400 маленьких принцесс получили это прекрасное имя! Оно имеет древнегреческие корни от слова «σοφία» (мудрость) и связано с раннехристианской святой Софией, символизирующей разум и духовную силу, матерью мучениц Веры, Надежды и Любови.

Также в тройку имен для мальчиков вошли Александр и Артём, а для девочек - Анна и Ева. Каждый родитель выбирает имя малышу, которое ближе к его сердцу, опираясь на семейные традиции или личные предпочтения.

