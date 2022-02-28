Я нашел ошибку
Главные новости:
Россия переворачивает страницу своих 30-летних отступлений, унижений и заискиваний перед Западом.
Сегодня история творится на наших глазах
Около 250 тысяч тонн асфальтобетонного дорожного покрытия уложат на объектах национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области в этом году.
Регион готовится к старту дорожно-строительного сезона
Еще 132 пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств сразу после захода в них комиссионных бригад.
За прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима в транспорте Самары составлено 89 протоколов
Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В Самаре мать, по вине которой погиб ее годовалый сын, ответит перед судом
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
Самарский гребец Александр Вязовкин завоевал серебряную медаль.
В онлайн-режиме прошел чемпионат мира по гребле-индор
Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Минфин РФ предлагает провести масштабную амнистию капиталов
Пресс-секретарь президента отметил, что решение примут с учетом интересов России.
Москва ответит на запрет на полеты российских авиакомпаний зеркально
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 83.55
-3.38
EUR 93.6
-4.17
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Чапаевске стартовал второй этап муниципального проекта «Движение – жизнь!»
Росгвардейцы организовали флешмоб для пассажиров железнодорожного вокзала Самары
Самарские студентки поборются за титул «Краса студенчества России»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

За прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима в транспорте Самары составлено 89 протоколов

28 февраля 2022 15:36
92
Еще 132 пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств сразу после захода в них комиссионных бригад.

Только за одну прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима Самары составлено 89 протоколов – это наибольшее количество недельных административных материалов за все время рейдового контроля.

Еще 132 пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств сразу после захода в них комиссионных бригад. Рейды по-прежнему организуются ежедневно во всех видах городского пассажирского транспорта, с охватом как утренних и вечерних часов пик, так и межпикового времени. Сотрудники профильного городского департамента, контрольно-ревизионные службы перевозчиков при поддержке народных дружинников и полицейских работают по всему городу, начиная проверки с крупных транспортных узлов, где пролегают маршруты сразу нескольких видов общественного транспорта.

Исходя из санкций, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, за первичное нарушение (оно подпадает под часть 1 вышеуказанной статьи) пассажир по решению суда может лишиться денежных средств в размере до 30 тысяч рублей, а в случае рецидива (в соответствии с частью 2 данной стати) наказание рублем еще строже – до 50 тысяч рублей.

Перед сменами все перевозчики проводят инструктажи персонала, которые касаются не только соблюдения ограничительных мер, но и необходимости тщательной обработки всех контактных поверхностей подвижного состава, выходящего на линию: поручней, спинок кресел, валидаторов и др.

Вопросам наведения чистоты, минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции уделяется повышенное внимание.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров об усилении ценового контроля в регионе.
28 февраля 2022  15:12
Дмитрий Азаров провёл заседание штаба по повышению устойчивости региональной экономики
142
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
27 февраля 2022  11:03
Сбербанк: все платежные сервисы работают в штатном режиме
679
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
27 февраля 2022  09:45
«Мы своих не бросаем!» - Дмитрий Азаров пообщался с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР
1318
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
25 февраля 2022  13:58
Госуслуги и «Вконтакте» доступны при нулевом балансе
889
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
25 февраля 2022  13:35
Еще 4 218 жителей Самарской области заболели коронавирусом
902
Весь список