За прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима в транспорте Самары составлено 89 протоколов

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Только за одну прошедшую неделю в отношении нарушителей масочного режима Самары составлено 89 протоколов – это наибольшее количество недельных административных материалов за все время рейдового контроля.

Еще 132 пассажирам пришлось покинуть салоны транспортных средств сразу после захода в них комиссионных бригад. Рейды по-прежнему организуются ежедневно во всех видах городского пассажирского транспорта, с охватом как утренних и вечерних часов пик, так и межпикового времени. Сотрудники профильного городского департамента, контрольно-ревизионные службы перевозчиков при поддержке народных дружинников и полицейских работают по всему городу, начиная проверки с крупных транспортных узлов, где пролегают маршруты сразу нескольких видов общественного транспорта.

Исходя из санкций, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ, за первичное нарушение (оно подпадает под часть 1 вышеуказанной статьи) пассажир по решению суда может лишиться денежных средств в размере до 30 тысяч рублей, а в случае рецидива (в соответствии с частью 2 данной стати) наказание рублем еще строже – до 50 тысяч рублей.

Перед сменами все перевозчики проводят инструктажи персонала, которые касаются не только соблюдения ограничительных мер, но и необходимости тщательной обработки всех контактных поверхностей подвижного состава, выходящего на линию: поручней, спинок кресел, валидаторов и др.

Вопросам наведения чистоты, минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции уделяется повышенное внимание.

Фото: администрация Самары