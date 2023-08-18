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За прошедшую неделю добровольцы приняли участие в тушении 43 региональных пожаров

18 августа 2023 20:28
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Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать.

В Самарской области жаркая погода, количество природных пожаров возрастает. Ежедневно на десятки выездов, связанных с природными и техногенными пожарами, привлекаются профессиональные пожарные подразделения федеральной и областной противопожарной службы, а в отдаленных районах к ним на помощь приходят добровольцы.

За прошедшую неделю, в целом, добровольные пожарные формирования в составе 72 человек и 43 единиц техники, в качестве дополнительных сил, 43 раза привлекались для тушения пожаров. Благодаря помощи добровольцев все пожары удалось оперативно ликвидировать.

В основном добровольные пожарные команды оказывали помощь в тушении сухой травы в Волжском, Сергиевском, Красноармейском, Челно-Вершинском, Ставропольском, Кинельском, Красноярском, Исаклинском, Пестравском, Кошкинском и Безенчукском районах.

Также добровольцы приняли участие в ликвидации техногенных пожаров в г. Тольятти, в Ставропольском, Борском, Кошкинском, Сергиевском и Волжском районах.

Последний пожар произошел в Волжском районе, в с. Воскресенка, где в качестве дополнительных сил привлекались добровольные пожарные на тушение частного дома на площади 120 кв.м.

Всего в регионе насчитывается более 150 добровольных пожарных команд с численностью более 800 человек и более 300 добровольных пожарных дружин, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МЧС СО

 

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