За неделю пожарные добровольцы участвовали в тушении шести пожаров в регионе

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На данный момент в Самарской области действуют 11175 пожарных добровольцев. У них на вооружении находится 262 единицы пожарной техники и 174 приспособленной для тушения пожаров техники.

За последнюю неделю, с 16 по 22 декабря, добровольные пожарные в качестве дополнительных сил 6 раз привлекались на тушение пожаров.

ДПК «Мосты» помогали тушить частный дом на площади 60 кв.м в селе Тёпловка Пестравского района;

ДПК «Хилково» привлекались на тушение бытового строения площадью 20 кв.м в селе Хилково Красноярского района;

ДПК «Светлое Поле» тушили частную баню на площади 3 кв.м в поселке Городцовка Красноярского района;

ДПК «Преполовенка» привлекались также на тушение частной бани на площади 12 кв.м в селе Преполовенка Безенчукского района;

ДПК «Переволоки» участвовали в тушении автомобиля в селе Переволоки Безенчукского района;

ДПК «Хилково» привлекались на тушение зерносушилки в селе Тростянка Красноярского района.

До прибытия основных сил добровольцы подавали на тушение первый ствол.

Добровольные пожарные команды и дружины кроме ликвидации возгораний проводят в своих населенных пунктах противопожарные рейды, в ходе которых обучают население мерам пожарной безопасности, передает пресс-служба облМЧС.

Фото: ГУ МЧС СО