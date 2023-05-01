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«За мир, за солидарность мы выступим всей страной, всей Самарской областью!» - Дмитрий Азаров поздравил самарцев с Первомаем

1 мая 2023 14:38
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"Все санкции в отношении нашей страны разобьются о талант, трудолюбие, работоспособность и солидарность нашего общества."

1 мая на пл. Куйбышева в Самаре состоялся митинг-концерт, посвященный Дню весны и труда. Земляков и гостей региона поприветствовал Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров: «Я поздравляю вас с праздником весны и труда, с Первым мая. Этот праздник имеет свои традиции в нашей стране, которые мы бережно храним на нашей самарской земле. В этом году Самарская область становится центральным регионом празднования Первомая, настоящего чествования людей труда».

Губернатор особо подчеркнул заслуги ветеранов в создании трудовой славы региона.

«Сегодня в первую очередь я хочу, чтобы мы вместе обратились со словами поздравления и благодарности к нашим ветеранам, героическому поколению, с оружием в руках отстоявшему независимость нашей родины, защитившему ее от нацизма и, создав мощнейшую экономику в военное время, восстановившему нашу страну из руин и разрушений, которые принес на нашу землю нацистский режим. Дай бог им здоровья. Именно их трудом, талантом, организаторскими способностями, самоотверженностью и самоотдачей создавалась трудовая слава нашего региона», - отметил он.

Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что вместе жители региона постараются приумножить трудовые подвиги и в настоящее время: «В наше время, когда от каждого из нас вновь зависит победа, мы здесь, каждый на своем рабочем месте, как и наши прадеды, приближаем день победы каждый день своим трудом. И я очень рад, что консолидация, мобилизация в нашем обществе возрастает. Мы вместе встаем к станку, приходим на свое рабочее место и думаем, что делаем это, в том числе, «за того парня» - за нашего славного защитника, который с оружием в руках сегодня защищает мирное небо над Россией и, конечно, над нашей Самарской областью - прекрасной частичкой нашей великой страны. Я уверен, что все преодолеем. Все санкции, экономические агрессии в отношении нашей страны разобьются о талант, трудолюбие, работоспособность и солидарность нашего общества. Ведь первое мая - это день солидарности».

Губернатор напомнил о главном событии празднования дня солидарности трудящихся — антифашистском фестивале «Гитары в строю»: "Сегодня здесь, на главной площади нашего региона, стартует первый в новейшей истории антифашистский фестиваль "Гитары в строю", который также продемонстрирует, я уверен, всему миру, что с нашей страной солидаризируются миллионы, сотни миллионов людей, которые говорят нет нацизму, которые говорят нет возврату в страшное бесчеловечное прошлое нашего земного шара. Я благодарю вас за ваше настроение, за ваш трудовой настрой, за вашу готовность верно служить нашей великой Родине. Дай бог здоровья каждой трудовой семье, мирного неба над нашей головой, и конечно, я уверен, что мы все сделаем, чтобы так было всегда. С праздником, с Первомаем!»

Также Глава региона вручил награду победителю конкурса «Лучшая трудовая династия Самарской области» - 2023.

Трудовые династии предприятий региона традиционно в последние годы отмечаются в ходе торжественных мероприятий, посвященных Первомаю, - за весомый вклад в профессию и сложившиеся трудовые традиции. Главные цели этого конкурса - возрождение, сохранение и развитие преемственности семейных трудовых традиций, а также укрепление авторитета человека труда в Самарской области. Отборочный этап проводится по различным направлениям: «Промышленность», «Транспорт», «Строительство», «Агропромышленный комплекс», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Здравоохранение», «Образование», «Культура», «Социальное обслуживание», «Физическая культура и спорт», «Лесное хозяйство, охота и рыболовство». Участников отборочного этапа оценивает конкурсная комиссия в составе представителей органов исполнительной власти Самарской области, Федерации профсоюзов Самарской области и Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». За все время проведения конкурса участие в нем приняли 202 династии с общим количеством членов династий более 1450 человек. Общий стаж работы на предприятиях Самарской области членов только победителей конкурса составил более 3200 лет.

В этом году победителями областного конкурса признана династия Сазонкиных из Сызрани, трудящаяся на АО "Тяжмаш". Общий трудовой стаж династии Сазонкиных составляет 427 лет. Основатель династии Сергей Иванович Сазонкин устроился работать на завод в 1915 году, впоследствии трудовую деятельность продолжили две его дочери и сын, а также их супруги. Всего на заводе трудилось и продолжает трудиться 4 поколения династии Сазонкиных. В основном, деятельность большой семьи Сазонкиных связана с трудовыми профессиями: крановщих, токарь, слесарь по сборке металлоконструкций и другими. В настоящий момент на предприятии трудятся 7 членов династии - правнуки ее основателя. 
«Тяжмаш» - сызранский флагман экономики, промышленности нашего региона.  Предприятие, которое сегодня вносит свой вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Эти удивительные люди сегодня, как и десятки лет назад, куют победу своими руками. От всей души вас поздравляю. Уверен, что на вас будут равняться поколения и поколения тружеников нашего региона. Уверен, что такими славными династиями будет прирастать наша Самарская область», - обратился к победителям Дмитрий Азаров.

Члены трудовой династии выразили Главе региона благодарность за высокую оценку их труда. «Большое спасибо руководству нашей области, что они создают такие конкурсы, что династии и ценность семьи возрождается, наше предприятие укрепляется, - адресовали они слова благодарности Дмитрию Азарову. - Также мы хотели бы сказать спасибо нашему губернатору за его активную деятельность, за развитие нашей области, спасибо ему и низкий поклон за социальную поддержку, новые школы и детсады».

Также трудящихся поздравил председатель федерации профсоюзов Самарской области Дмитрий Колесников. «Этот праздник для Самарской области всегда особенный. Именно Самарская область удостоена высокой чести Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным - двум городам нашего региона присвоено почетное звание города трудовой доблести, это Самара и Сызрань. И сегодня, когда на наших рубежах опять замаячила тень фашизма, мы с вами должны доказать, что мы достойные потомки тех тружеников, которые приближали победу восемь десятков лет назад. Уверен, вместе у нас все получится, победа будет за нами», - отметил он.

В рамках митинга-концерта были отмечены лучшие предприятия и организации по работе со своими трудовыми коллективами. Почетные знамёна победителям конкурса «Организация эффективного социального партнёрства в сфере труда» вручены представителям АО «Авиакор-Авиационный завод», Социальному фонду России по Самарской области, ФКП «Самарский завод «Коммунар».

Пожелав землякам по-настоящему праздничного настроения, Глава региона подчеркнул важность внимания к ветеранам и сегодняшним защитникам родины: «Мы ни на один день не забываем говорить слова благодарности нашим воинам - героическому поколению Великой Отечественной войны и защитникам сегодняшнего дня. Сегодня в нашем регионе праздник, и я приглашаю вас прийти сюда, на эту площадь и вечером, чтобы выразить свое мнение, сказать свое слово против фашизма. За мир, за солидарность мы выступим, я уверен, всей страной, всей Самарской областью, всем миром».

 

Фото:   Андрей Савельев

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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