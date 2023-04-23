Юным самарцам рассказали о преимуществах обучения в вузах МВД

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В Самарской области сотрудники полиции и общественники провели профориентационные беседы в учебных организациях.

Ребятам рассказали о работе сотрудников органов внутренних дел и возможности обучения в вузах системы МВД России.

В рамках профориентационной работы с подрастающим поколением полицейские Самарской области совместно с представителями Общественных советов при территориальных органах внутренних дел проводят встречи с учащимися общеобразовательных школ и образовательных организаций региона. Цель подобных мероприятий – популяризация службы в органах внутренних дел, ориентирование на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

Так, в рамках профориентационной работы с подрастающим поколением, сотрудники следственного управления УМВД России по г. Тольятти вместе с общественниками при Управлении встретились с учащимися одной из городских гимназий.

В Тольятти, в ходе встречи ребятам рассказали об особенностях профессии следователя. Пояснили какими качествами необходимо обладать, какое образование следует получить в будущем. Офицеры юстиции отметили, что профессия следователя на сегодняшний день является престижной и востребованной, требует высокой выдержки, ответственности и разностороннего развития. Они подчеркнули, что, для того чтобы добиться успеха в выбранной профессии, нужно иметь аналитический склад ума, гибкое мышление, стремиться постоянно узнавать что-то новое, уметь и любить учиться и, конечно же, иметь хорошую физическую подготовку. При расследовании преступлений могут понадобиться самые разные знания, поэтому, в первую очередь, от молодого специалиста требуется самоотдача и заинтересованность.

Заместитель начальник отдела СУ УМВД России по г. Тольятти подполковник юстиции Татьяна Николаенко рассказала ребятам, что входит в обязанности следователя, а также о том, какие дела чаще всего приходится расследовать офицерам. Старшеклассники с интересом слушали о работе следователей, начиная от момента осмотра места преступления до направления дела в суд.

Старший следователь СУ У МВД России по г. Тольятти майор юстиции Оксана Артамонова рассказала учащимся о возможностях поступления в ведомственные вузы, разъяснила порядок и условия поступления на службу в органы внутренних дел, довела информацию о льготах, компенсациях и социальных гарантиях, предусмотренных для сотрудников.

Общественница Елена Верхова, в свою очередь, отметила что подобные встречи с ребятами позволяют более подробно узнать о всех тонкостях работы следователя в современных условиях, так как вскоре ребятам предстоит выбрать свою профессию и возможно кто-то из них решит связать свою жизнь с правоохранительными органами.

В завершение встреч офицеры юстиции ответили на интересующие вопросы и пожелали ребятам успешной учебы.

А в Кинель-Черкасском районе сотрудники полиции провели познавательную экскурсию с учащимися школы № 3 села Кинель-Черкассы. Полицейские совместно с членами казачьего сообщества для ребят 4-х классов провели военно-патриотическое мероприятие. Учащимся была представлена передвижная экспозиция «Родословие в лицах». В ней были представлены стенды с фотографиями и наградами, армейскими головными уборами и органов внутренних дел, элементы военной атрибутики. Атаман станичного казачьего общества «Станица Кинель-Черкасская» Волжского казачьего войска, старший лейтенант милиции в отставке Александр Чертыковцев, рассказал учащимся о своем опыте службы в органах внутренних дел, о кадетском движении в России и о том, как важно быть патриотом своей Родины и защищать ее суверенитет и границы.

Подобные профориентационные мероприятия на территории Самарской области будут продолжены.