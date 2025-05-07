Wildberries запустил спецраздел «Сделано в Самарской области»

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Сегодня, 7 мая, на площадке маркетплейса Wildberries начал функционировать специальный раздел, аккумулирующий бренды региона «Сделано в Самарской области».

«Онлайн-витрина с товарами самарских производителей - настоящий подарок бизнесу региона. И мы благодарим компанию Wildberries, которая является нашим надежным партнером и инвестором, - подчеркнул вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко. - Для местных брендов новый раздел - это возможность стать заметнее на платформе, привлечь внимание к своим товарам и обозначить себя как локальный бренд. Сделано в Самарской области - это, безусловно, знак качества».

Специальная витрина, на которой собраны товары от самарских производителей, поможет пользователям с легкостью сориентироваться в ассортименте и выбрать продукцию, созданную местным бизнесом, а для предпринимателей этот раздел будет способствовать росту продаж.

Подборки товаров производителей для региональных витрин на Wildberries собраны совместно с отделениями «Опоры России» и центрами «Мой бизнес».

Инициатива направлена на поддержку российских производителей. Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции, а покупатели — открыть для себя новые бренды. На данный момент к витрине раздела, помимо Самарской области, подключены уже 57 регионов.

Фото предоставлено министерством экономического развития и инвестиций Самарской области