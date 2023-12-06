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Вышел сборник композиций финалистов второго фестиваля «САМ.ФЕСТ»

6 декабря 2023 22:18
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В работе над сборником принял участие саунд-продюсер Андрей Самсонов, который, не искажая творческий подход артистов, сумел помочь им максимально эффективно реализовать замыслы.

Состоялся релиз сборника второго фестиваля «САМ.ФЕСТ», который прошел 12 июня в Самаре при поддержке правительства Самарской области и с использованием гранта Президентского фонда культурных инициатив. Уже второй год в преддверии нового года выходит сборник фестиваля «САМ.ФЕСТ», который является итогом одноименного фестиваля и включает в себя композиции финалистов проекта. В этом году в сборнике звучат: Lesa FS – Последний медляк, TattooIN – Суперплащ, Olga Maximova feat Sharr Project – Ночное танго, Полифония – Начинается лето, ALENA NAI – В моей голове, TIXI TI – Адики, Кинемо – Бро-Добро, Лиза Матрёшка – Бродящий блюз, T.O.L.K. – Сказка осени, ДаняДаша – Начать сначала, Dуглас – Мост, Maddie createsToLive – Нереален, ХВОЯ – На Гряной неделе, TattooIN – Вспомнить нас, Полифония – Здесь был город, Olga Maximova feat Sharr Project – Праздник.

В работе над сборником принял участие саунд-продюсер Андрей Самсонов, который, не искажая творческий подход артистов, сумел помочь им максимально эффективно реализовать замыслы. Поэтому получился не просто музыкальный сборник, а свежий взгляд на современную отечественную музыку, яркий, оригинальный и заслуживающий пристального внимания.

Напомним, девятичасовой марафон музыки и света – Гранд-финал второго фестиваля «САМ.ФЕСТ» – состоялся в Самаре в День России на площади Куйбышева. Однако уникальность фестиваля в том, что грандиозный музыкальный праздник и объявление победителей – это не финальная точка. Концепция фестиваля подразумевает, что его участники получают знания, опыт и поддержку от профессионалов индустрии, становятся участниками лекций и мастер-классов, а также частных консультации касательно своего творчества. При этом кураторы проекта не пытаются навязывать финалистам определенный стиль, превращая их в безликих участников шоу, безвольно выполняющих волю продюсеров и режиссеров, а лишь делятся знаниями и опытом, помогая им полностью раскрыть свой талант. Задачей фестиваля «САМ.ФЕСТ» прежде всего является формирование творческой среды, находясь в которой артисты получают стимул и вдохновение для собственного саморазвития. В определенной степени именно такой трепетный подход к самостоятельному творчеству выделяет «САМ.ФЕСТ» на фоне других фестивалей-конкурсов.

Молодые музыканты со всей России прошли строгий творческий отбор более чем из 1000 претендентов, после чего в Самаре боролись за выход на главную фестивальную сцену. И, несмотря на то, что были названы имена победителей фестиваля, все участники, выступавшие в Самаре на одной сцене с популярными звездами российской эстрады, получили творческий опыт, благодаря которому получился яркий и самобытный релиз.

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