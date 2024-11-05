Вячеслав Федорищев обратился к руководителям муниципалитетов

307

Вячеслав Федорищев в завершение оперативного совещания зачитал обращения жителей региона.



Так, Людмила Николаевна из Сызрани сообщила о проблеме с заброшенным зданием на улице Маршала Жукова, 314а. Здесь нашли пристанище асоциальные лица. Неоднократно происходили пожары (рядом находится газовая труба), мимо здания проходят дети, идущие в школу.



Глава Сызрани Сергей Володченков доложил: доступ в неэксплуатируемое помещение бывшего торгового объекта ограничен. Собственник намерен снести строение до 30 ноября.



Губернатор обратился к руководителям муниципалитетов.



- Уважаемые главы, все, что происходит на вашей территории - это ваша зона ответственности непосредственная. Если у вас есть объекты, в которых живут асоциальные элементы, а рядом школа, вы не должны доводить до того, пока у губернатора на совещании обращение будет рассмотрено, а должны сами этим заниматься. Занимайтесь хозяйством на своем месте, пока оно вам доверено жителями.

Источник: СОВА