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Вячеслав Федорищев встретился с молодыми педагогами Самарской области

4 октября 2024 14:57
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Глава региона поздравил учителей с наступающим праздником и поблагодарил за важный труд, подчеркнув ответственную миссию – воспитывать и обучать подрастающее поколение.

Накануне Дня учителя губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с молодыми педагогами.

Глава региона поздравил учителей с наступающим праздником и поблагодарил за важный труд, подчеркнув ответственную миссию – воспитывать и обучать подрастающее поколение.

«Отрадно, что у нас преподают такие замечательные учителя. Главное – давать детям знания и принципы, которыми мы руководствуемся. В первую очередь – это любовь к семье, своей стране, – обратился к представителям профессионального сообщества Вячеслав Федорищев. – Учите наше подрастающее поколение и делитесь с нами обратной связью о том, что еще можно сделать для того, чтобы ваше дело развивалось. И сегодня хотел бы услышать ваши чаяния, ожидания, а также узнать об интересных проектах, которые мы со своей стороны сможем поддержать».

Руководитель области отметил важность показывать примером, как можно на протяжении всего профессионального пути оставаться активным, постоянно исследующим и познающим новое, ответственным учителем.

На встрече участники поделились своим опытом, идеями, а также предложениями по развитию системы образования в регионе. Отдельно обсудили и меры поддержки молодых педагогов.

Первым о своей деятельности рассказал Алексей Мурзаков. Молодой учитель уже шестой год работает в МБОУ «Школа №7 имени Героя РФ М.Т. Калашникова» г.о. Самара и преподает математику и информатику.

Говоря об изменениях в сфере образования, он подчеркнул: школьники сталкиваются с огромным количеством информации, и им достаточно сложно определить, какая из них правильная. Задача учителя – помочь ребенку разобраться в материале и выбрать нужное.

Глава региона отметил, что у педагога ответственное направление: его ученики в будущем могут стать инженерами, инструкторами на ведущих предприятиях региона. Во время диалога руководитель области поинтересовался пожеланиями по дополнительной поддержке учителей.

«Поддержка молодых учителей и опытных педагогов есть, – ответил Алексей Мурзаков. – Конференции, обучение, консультации – их полным-полно: от функциональной грамотности до того, как учителю физики стать учителем высшей математики. Очень много всего. Поэтому здесь больше вопросов к тому, что мы будем делать, чтобы все это реализовать».

Как отметил Вячеслав Федорищев, дальнейшее развитие системы образования, укрепление кадрового потенциала отрасли являются приоритетными направлениями работы областного Правительства. В настоящее время в Самарском регионе действует ряд мер поддержки педагогов.

Напомним, с 1 сентября текущего года было принято решение об увеличении доплаты педагогам в возрасте до 35 лет и стажем работы до трех лет с 5 до 10 тысяч рублей. Вместе с тем работники государственных и муниципальных образовательных учреждений получили единовременную денежную выплату. Также в 2024 году из областного бюджета установлена доплата педагогам-психологам в размере 5 тысяч рублей.

Поделилась своей инициативой и учитель английского языка ГБОУ Гимназия № 1 г. о. Новокуйбышевск Елена Ульянова. По ее мнению, важно, чтобы в процессе изучения иностранного языка ученики могли говорить не только о достопримечательностях зарубежных стран, но и расширяли свои знания о родном регионе. Для этого Елена Ульянова предлагает проводить больше тематических мероприятий, где школьники смогут получать навык живого общения и представлять регион на английском языке.

«Вы правильно делаете акцент на том, чтобы ребята могли рассказывать про себя и Самарскую область. Сделайте хорошее внеурочное занятие, – посоветовал глава региона, поддержав идею. – Пусть оно будет один раз в неделю, посвященное нашим достопримечательностям. А мы сможем оказать методическую помощь, а также в организации интересных выездов».

Глава региона отметил высокую потребность в специалистах с хорошим знанием английского языка. «Вы учите, а самых талантливых ребят мы будем приглашать на работу», – заключил руководитель области.

Также Вячеслав Федорищев поддержал инициативу заместителя директора МБОУ «Образовательный центр «Галактика» г. о. Тольятти Татьяны Глуховой. Молодой педагог акцентировала внимание на необходимости развития инженерного мышления детей, а также популяризацию технических профессий, в том числе перспективного направления – управление беспилотными летательными аппаратами.

Как рассказал глава региона, в Самарской области хорошо развита школа искусственного интеллекта, которая сейчас внедряется на многих предприятиях.

«У нас по выпуску беспилотных летательных аппаратов один из сильнейших центров в стране. Мы как центр очень развиты. Поэтому, если у детей, есть такое стремление, нужно максимально эти технологии показывать. Договариваться о комплементарных программах, чтобы приезжали на предприятия, смотрели. Наша задача с министром, чтобы в колледжах и школах было максимальное количество оборудования, коптеров, программ, а также преподавателей, которые умеют в них разбираться и смогут научить. Беспилотная отрасль – это точно отрасль будущего», – сказал Вячеслав Федорищев.

Губернатор поручил врио министра образования Самарской области Виктору Акопьяну организовать для учеников образовательной организации экскурсию в центр беспилотных авиационных систем (БАС.

Напомним, Самарский регион вошел в число 30 субъектов РФ, где по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» в текущем году создадут центры практической подготовки БАС. В открытии одного из специализированных классов на базе самарской школы № № 68 имени Героя Советского Союза В.П. Лезина в начале сентября принял участие глава региона. Здесь ребята смогут получать теоретические и практические знания по эксплуатации БПЛА. По всему региону такие классы работают в 17 школах и одном учреждении среднего профессионального образования.

Во время диалога губернатору были заданы и точечные вопросы, в том числе молодых педагогов интересовало использование гаджетов учениками, а также увлечение школьников медиасферой и их активность в социальных сетях.

 

Фото:   пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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