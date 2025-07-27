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Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России

27 июля 2025 10:24
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Вячеслав Федорищев поздравил офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России

Уважаемые товарищи!

Поздравляю офицеров, мичманов, матросов и ветеранов ВМФ с Днем Военно-Морского Флота России!

Более трех веков наш флот стоит на страже национальных интересов России, надежно защищая ее водные рубежи. Отвага и мужество многих поколений военных моряков позволили нашей стране завоевать славу великой морской державы.

В историю российского флота навечно вписаны десятки легендарных имен тех, кто беззаветно служил Отчизне — одерживал блистательные победы, храня верность Андреевскому флагу и Военной присяге, совершал великие географические открытия, прокладывал новые морские пути.

Сегодня Военно-Морской Флот играет ключевую роль в обеспечении суверенитета нашей Родины. Военные моряки успешно осваивают новейшие, не имеющие аналогов в мире, образцы уникальной техники и вооружений, эффективно решают самые сложные задачи, в том числе в зоне специальной военной операции.  Храбро и дерзко действуя на суше и на море, наши героические матросы идут вперед и неизменно проявляют смелость, решительность, профессионализм и взаимовыручку.

Самарская область, шефствуя над гвардейской крейсерской атомной подводной лодкой «Самара» Тихоокеанского флота, дивизионом разведывательных кораблей Балтийского флота, в состав которого входят корабли «Сызрань», «Жигулевск» и «Василий Татищев», Крымской военно-морской базой Черноморского флота, и в дальнейшем будет оказывать поддержку военнослужащим Военно-Морского Флота и членам их семей.

Дорогие друзья! В День ВМФ мы чествуем всех, кто служит или когда-либо служил на флоте, выполняя свой воинский долг. Уверен, что в этом году, объявленном Президентом Российской Федерации В.В.Путиным Годом защитника Отечества, вы преумножите свои ратные и трудовые достижения.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия, успехов в служении великой России!

Губернатор Самарской области В.А. Федорищев

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