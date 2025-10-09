Я нашел ошибку
В рамках проекта эксперты по всей стране проведут мастер-лекцию, которая познакомит школьников с основными достижениями развития ТЭК России.
Минэнерго России и Общество «Знание» запускают масштабный просветительский проект «Россия – энергетическая держава» для школьников
Ключевые поправки, принятые сегодня, затрагивают несколько фундаментальных аспектов управления регионом.
Вячеслав Федорищев принял участие в заседании Самарской Губдумы
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре
После промывки сетей будут повторно взяты пробы воды.
В поселке 116 км Самары приступили к дренажу системы ГВС
Таким образом театр поддерживает интерес молодёжи к культуре и искусству, расширяя кругозор школьников и студентов.
Самарский театр драмы показал в Алексеевке и Кинеле свои спектакли
Современное оборудование обладает более высокой пропускной способностью, что позволит увеличить количество проводимых исследований.
В Кошкинскую больницу поставлено новое цифровое рентген-оборудование
Второй подряд успех на домашнем льду.
Хоккеисты самарского ЦСК ВВС одержали победу над «Торосом» - 5:2
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Верховный суд решил не смягчать наказание за госизмену
Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре

9 октября 2025 14:47
74
Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия.

В среду, 8 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в честь великомученика Дмитрия Солунского в поселке Зубчаниновка.

Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия. Здесь помогают людям с различными тяжелыми заболеваниями, им оказывается круглосуточный уход и медицинское сопровождение.

Вячеславу Федорищеву продемонстрировали средства реабилитации, которые используются для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности кресло для перевозки и прогулки лежачих больных. Оно было специально изготовлено на тольяттинском предприятии по поручению губернатора с учетом потребностей Обители.

«Оно удобнее и дешевле дорогостоящих иностранных аналогов, которые использовались раньше. Уникальная разработка. Доработаем и будем готовы запускать серийное производство», - отметил Вячеслав Федорищев.

Помимо ежегодной финансовой поддержки в этом году по решению главы региона Обители передали микроавтобус, чтобы возить людей на прогулки, мероприятия, концерты, выставки.

«Пообщался с отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия, людьми, которые находятся в стационаре. Очень теплая, добрая и душевная встреча. Ценю и берегу в своем сердце нашу дружбу. Обязательно будем помогать и дальше», - подчеркнул глава региона.

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

Теги: Самара

