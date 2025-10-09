Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в Самаре

74

В среду, 8 ноября, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Обитель милосердия в честь великомученика Дмитрия Солунского в поселке Зубчаниновка.

Глава региона пообщался с проживающими в Обители, отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия. Здесь помогают людям с различными тяжелыми заболеваниями, им оказывается круглосуточный уход и медицинское сопровождение.

Вячеславу Федорищеву продемонстрировали средства реабилитации, которые используются для людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности кресло для перевозки и прогулки лежачих больных. Оно было специально изготовлено на тольяттинском предприятии по поручению губернатора с учетом потребностей Обители.

«Оно удобнее и дешевле дорогостоящих иностранных аналогов, которые использовались раньше. Уникальная разработка. Доработаем и будем готовы запускать серийное производство», - отметил Вячеслав Федорищев.

Помимо ежегодной финансовой поддержки в этом году по решению главы региона Обители передали микроавтобус, чтобы возить людей на прогулки, мероприятия, концерты, выставки.

«Пообщался с отцом Алексеем, сестрами и братьями милосердия, людьми, которые находятся в стационаре. Очень теплая, добрая и душевная встреча. Ценю и берегу в своем сердце нашу дружбу. Обязательно будем помогать и дальше», - подчеркнул глава региона.

Фото: пресс-служба правительства СО