В Татарстане пенсионер прорубил лопатой 16-метровый тоннель в сугробах ради жены-инвалида

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В Татарстане пенсионер прорубил лопатой тоннель в сугробах ради жены-инвалида, сообщает lenta.ru соссылкой на Telegram-канал Mash Iptash.

Дом жителей деревни Маметьево завалило снегом. Преодолеть высокие сугробы пожилая женщина, перенесшая две операции на позвоночнике, не могла. Коммунальщики убирать дороги не спешили, а в районной администрации на жалобы не реагировали.

Не дождавшись помощи от властей, мужчина за неделю вырыл тоннель длиной 16 метров и высотой около полутора метров.

Фото: pxhere.com