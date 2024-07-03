«Все для Победы»: правительство региона передало участникам СВО беспилотные летательные аппараты

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В среду, 3 июля, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с военнослужащими.

«Самарская область всегда была опорным регионом для страны. Оружие победы ковалось и продолжает производиться именно здесь. Во все времена самарский герои стояли в одном ряду с другими регионами, республиками, защищая нашу страну. Сегодня все наши помыслы, все наши действия направлены на обеспечение самой важной задачи – Победы: настоящей и бескомпромиссной. Уверен и знаю, что Победа очень близко, и совсем скоро все ребята вернуться домой к своим семьям в родную Самарскую область», – обратился к военнослужащим глава региона.



Руководитель области отметил, что региональное правительство оказывает всемерную поддержку для обеспечения наших бойцов всем необходимым. Сегодня регион передал в зону боевых действий 100 беспилотных летательных аппаратов – их получили воинские соединения, где служат бойцы из Самарской области.

Не остаются в стороне и неравнодушные жители губернии. Все делается для приближения Победы.