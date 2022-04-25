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27 апреля 2022 года в Самарской области стартует Международная акция «Георгиевская ленточка». В честь Дня Победы добровольцы начнут раздавать жителям областной столицы Георгиевские ленты, рассказывать историю и правила закрепления символа на одежде – с левой стороны, ближе к сердцу в знак уважения и сопричастности к историческим событиям нашей страны.



Акция пройдет по всей стране и продлится вплоть до 9 мая, чтобы каждый гражданин России смог получить к празднику ленту – символ Победы. Георгиевская ленточка напоминает о подвиге, совершенном нашими предками ради Победы над фашизмом и освобождения Родины. Это знак уважения к ветеранам Великой Отечественной войны и погибшим на поле боя, поэтому носить ее нужно достойно.



Получить Георгиевскую ленту можно будет во всех муниципальных образованиях региона. В Самаре центральными точками станут:

площадь имени В.В. Куйбышева (10.00 – 12.00)

площадь Славы (10.00 – 12.00)

фонтан в честь 40-летия Победы (ул. Осипенко, 32 Б) (11.00-13.00);

парк Победы (ул. Аэродромная, 90) (17.30-19.30)



Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005 году, с тех пор носить символ Великой Победы накануне 9 мая и в День Победы стало традицией. В настоящее время «Единая Россия» внесла законопроект о приравнивании Георгиевской ленты к символам воинской славы.

Фото: департамент информационной политики СО