В Самарской области на автодороге М-5 «Урал» будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта

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С 30 мая 2025 года с 9:00 до 14:00 в Самарской области на автомобильной дороге М-5 «Урал», км 960 (железнодорожный переезд) будет временно перекрыта одна из полос для движения автотранспорта и организован реверс, сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.



Причина: устранение дефектов дорожного полотна на имеющемся железнодорожном переезде, проводимые собственником указанного сооружения.



Собственник дороги - ФКУ «Поволжуправтодор» - просит учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим.



Напоминаем, что объехать указанный участок можно через автомобильную дорогу Обход города Тольятти.



Телефон круглосуточной диспетчерской службы ФКУ «Поволжуправтодор»:

8 (8412) 55-11-04,

8 (908) 531-10-68.

Фото: минтранс СО