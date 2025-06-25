В Самаре на улице Никитинской открыли новое помещение Совета ветеранов СВО

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25 июня в Самаре, на улице Никитинской, открыли новое помещение Совета ветеранов специальной военной операции.

В церемонии принял участие глава города Иван Носков, руководитель региональной Ассоциации ветеранов СВО Денис Михайлин, председатель и члены Совета ветеранов СВО Самары.

В рамках встречи самарский Совет ветеранов СВО подвел итоги своей работы за первое полугодие 2025 года.

В завершение встречи Иван Носков вручил Благодарственные письма за плодотворное сотрудничество, вклад в патриотическое воспитание молодого поколения и сохранение памяти о подвиге героев председателю Совета ветеранов СВО Максиму Бурлакову и члену Совета ветеранов, юрисконсульту Олесе Брячневой.

Совет ветеранов СВО города Самара расположен по адресу: ул.Никитинская, 4. Контактные телефоны: 8-846-261-39-21, 8-937-070-00-85.

Фото: администрация Самары