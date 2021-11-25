В Самаре прошел рейд «Зайцев нет» и проверка соблюдения масочного режима

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Сегодня, 25 ноября, силами контрольно-ревизионного отдела транспортного предприятия «Самара Авто Газ», полиции и административной комиссии Кировского района была проведена комплексная проверка соблюдения масочного режима, а также прошел рейд «Зайцев нет». Мероприятия направлены на укрепление пассажирской дисциплины во время поездок в общественном транспорте.

По словам представителей транспортной отрасли, такие рейды необходимы и актуальны.

Чтобы охватить проверками как можно больше общественного транспорта, комиссионные выезды организуются ежедневно – с самого утра до позднего вечера во всех внутригородских районах.

«С нарушениями мы боремся сразу – безбилетников просят покинуть салоны для составления административного протокола. Юных пассажиров и людей преклонного возраста мы не высаживаем, но настаиваем на приобретении билета. Также проверяем соблюдение масочного режима – сейчас большинство пассажиров идут навстречу и выполняют все требования неукоснительно. Раньше «зайцев» и антимасочников было больше; теперь горожане относятся более серьезно и к ношению защитных средств, и к оплате проезда, за что им спасибо!», – отметила руководитель отдела линейного контроля транспортных средств предприятия «Самара Авто Газ» Галина Богомолова.

Материалы в административную комиссию района поступают из отдела полиции, на основании этих документов и ведется работа по привлечению к административной ответственности. Вызывают горожан уведомлением, с помощью заказного письма. Согласно КоАП РФ срок рассмотрения со дня совершения правонарушения составляет 2 месяца. Горожанину дается 60 суток на добровольную оплату, в противном случае постановление направляется в службу судебных приставов, и штраф взыскивают в принудительном порядке.

Проверочные рейды продолжатся во всех видах городского наземного пассажирского транспорта.

Фото: администрация Самары