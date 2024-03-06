Врач-педиатр рассказала, как быстро избавиться от заложенности носа

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Преподаватель кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения врач-педиатр Светлана Буданцева 6 марта рассказала «Известиям», как быстро избавиться от заложенности носа.

«Если заложенность носа связана с другими симптомами ОРВИ (температура, першение в горле), то это обычный насморк. По сути, это защитная реакция организма на внедрение вируса, ведь слизистая носа — первый барьер на пути проникновения вирусной инфекции в организм. А значит, вначале будет отек слизистой, а затем начнется слизистое отделяемое из носа, и это необходимо, чтобы ваш организм избавился от вирусной инфекции», — сказала она.

Научитесь сами и научите детей правильно очищать носовые ходы от слизи — «щадящему сморканию», вдыхать через рот и высмаркивать по одной ноздре и небольшими порциями. Глубокий вдох через нос может привести к попаданию инфицированной слизи в околоносовые полости и вызывать такие осложнения, как синусит, гайморит, фронтит, предупредила Буданцева.

«Если пить больше жидкости и хорошо пропотеть, организм справится с инфекцией за несколько часов или пару дней. Однако могут возникнуть осложнения, в том числе из-за стремления к быстрому избавлению от заложенности носа с помощью современных лекарственных средств от насморка. С особой осторожностью следует применять готовые сосудосуживающие средства (антиконгенсанты). Их нельзя применять более пяти дней, иначе возникает зависимость, и человеку приходится всё время увеличивать частоту и концентрацию применения препаратов», — сказала она.

Специалист рекомендовала не использовать для лечения насморка народные средства, так как можно получить ожог слизистой носа.

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