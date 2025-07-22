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В Похвистнево полицейские провели акцию «ПДД и Госуслуги для начинающих водителей»

22 июля 2025 16:25
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Полицейские довели до начинающих автомобилистов статистику дорожно-транспортных происшествий в городе и районе, рассказали о проводимых экзаменационных испытаниях и напомнили о преимуществах сервиса Госуслуг.

В рамках акции «Правила дорожного движения и Госуслуги для начинающих автомобилистов» госавтоинспекторы МО МВД России «Похвистневский» провели встречу с курсантами автошколы.

Полицейские довели до начинающих автомобилистов статистику дорожно-транспортных происшествий в городе и районе, рассказали о проводимых экзаменационных испытаниях и напомнили о преимуществах сервиса Госуслуг.

Начальник регистрационно-экзаменационного отделения Госавтоинспекции территориального органа внутренних дел майор полиции Марат Ибрагимов обратил внимание присутствующих на то, что зачастую автовладельцы попадают в дорожно-транспортные происшествия при несоблюдении очередности проезда и нарушении скоростного режима. Также полицейский рассказал какие ошибки допускают курсанты при сдаче теоретической и практической части экзамена. Он призвал слушателей тщательно подходить к подготовке и прорабатывать с инструктором различные дорожные ситуации.

В продолжение встречи начальник отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Похвистневский» Рамиль Рафиков предупредил об административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Капитан полиции указал на неукоснительное соблюдение требований дорожных знаков и разметки.

В завершение полицейские пожелали курсантам успешной сдачи экзаменов напомнив, что портал Госуслуги помогает выбрать необходимую дату и время посещения регистрационно-экзаменационного подразделения, а также зарегистрировать автомобиль, получить или заменить водительское удостоверение быстро и без очередей, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:   пресс-служба ГУ МВД СО

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