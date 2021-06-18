"ВолгаФест": на два часа остановят движение судов - канатоходец пройдет над Волгой

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19 июня, в Самаре на фестивале набережных "ВолгаФест" австрийский слэклайнеров Фридди Кюне пересечет по канату Волгу.

Движение судов будет остановлено на это время

По информации Самарского речного пассажирского предприятия, теплоходы не будут курсировать в районе Осипенко с 19:15 до 21:15 19 июня.

В случае форс-мажора проход канатоходца могут перенести на воскресенье, 20 июня. В этом случае движение судов приостановят с 20:00 до 22:00.



С расписанием судов можно ознакомиться на сайте.



Фридди Кюне пройдет 1,4 км на высоте 80 м.

Проход канатоходца планируют транслировать на большом экране, установленном на второй очереди набережной.

Фото из открытых источников