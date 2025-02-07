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Во время ремонта двух крупных водоводов в Самаре изменится схема движения транспорта

7 февраля 2025 16:29
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Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта. 

К предстоящим выходным специалисты «РКС-Самара» готовятся начать ремонт на участках двух крупных водоводов, диаметром 900 мм каждый. Восстановительные работы затронут проезжие части и повлияют на организацию движения автотранспорта. 

С 22:00 7 февраля будет закрыто движение на участке улицы Молодогвардейской, в границах улиц Вилоновской и Ульяновской. Ресурсоснабжающая организация будет устранять повреждение на водопроводной линии, выявленное в районе дома № 156 по улице Молодогвардейской. Сотрудники «РКС-Самара» нацелены на максимальную оперативность, чтобы участок был доступен для проезда к началу следующей недели. Однако окончательно сроки завершения работ определят после вскрытия участка и оценки масштаба утечки.

В период ремонта автобусы маршрутов №№ 24, 91 проследуют следующим образом:
- в направлении «в город» (в сторону площади Революции) – по улице Молодогвардейской – улице Ульяновской – улице Галактионовской – улице Вилоновской – улице Чапаевской, далее – по своим обычным маршрутам;
- в направлении «из города» – по улице Чапаевской – улице Вилоновской – улице Галактионовской – улице Ульяновской – улице Молодогвардейской, далее – по привычным маршрутам.

Еще один водовод начнут чинить с 09:00 8 февраля. Специализированную технику и бригаду рабочих «ресурсник» сосредоточит в районе дома № 185а по улице Советской Армии. Дорогу в направлении движения в сторону улицы Антонова-Овсеенко планируется оставить свободной. А в обратном направлении, к Московскому шоссе, потребуется ограничение движения транспорта. Для ремонта задействуют участок по улице Советской Армии, от проспекта Карла Маркса до улицы Стара-Загора. Общественный транспорт проследует по скорректированным схемам:
- автобусами №№ 70 и 213 перевозки будут осуществляться с объездом по проспекту Карла Маркса и улице XXII Партсъезда; на улицу Стара-Загора автобусы будут выезжать по кольцу возле Соборной мечети и далее следовать по обычной трассе;
- автобусы маршрутов №№ 30, 35 обогнут участок ремонта – поедут по улице Советской Армии до проспекта Карла Маркса, затем – по проспекту Карла Маркса, улицам XXII Партсъезда и Стара-Загора, с выездом на улицу Советской Армии, а далее – по привычным маршрутам. 

Если представится возможность оставить свободной одну полосу участка дороги с нечетной стороны улицы Советской Армии, трассы следования городского пассажирского транспорта не изменятся.  
 
Закончить аварийно-восстановительные работы на улице Советской Армии планируется до 20:00 11 февраля.

Специалисты «РКС-Самара» намерены без отключения холодного водоснабжения отремонтировать инженерные коммуникации на обоих участках. Однако перед выходными жителям рекомендуется перестраховаться и сделать запасы воды. Ресурсоснабжающая компания приносит извинения за временные неудобства, а также обращает внимание горожан на необходимость заблаговременно планировать свои поездки.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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