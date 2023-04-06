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Владимир Путин включил Екатерину Колотовкину в новый состав Общественной палаты России

6 апреля 2023 15:52
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Президент России Владимир Путин 6 апреля своим Указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты России.

Президент России Владимир Путин 6 апреля своим Указом утвердил 40 членов нового состава Общественной палаты России. В числе других общественников и деятелей культуры, науки и спорта в него вошла представитель общественного культурно-социального фонда "Звезда и Лира", председатель женсовета 2-й гвардейской армии Екатерина Колотовкина. Губернатор Дмитрий Азаров телеграммой поздравил ее с назначением, сообщает sovainfo.ru.

Глава региона отметил, что Общественная палата играет заметную роль в жизни страны: выполняет функции поддержки общественных инициатив, защиту интересов социальных групп и осуществление общественного контроля.

- Она является эффективной площадкой, обеспечивающей "обратную связь" жителей России с органами государственной власти и местного самоуправления, участие представителей общества в решении значимых экономических, социальных и культурных вопросов, защиту прав и свобод граждан, - отметил Дмитрий Азаров. - Инициированный Вами проект "Жены героев", шагнувший далеко за пределы нашего региона и получивший поддержку Президента России Владимира Владимировича Путина, показал, что за каждым нашим защитником Отечества действительно стоит сильная, любящая, самоотверженная женщина.

Губернатор поблагодарил Екатерину Колотовкину за труд, направленный на поддержку наших военнослужащих – участников СВО и их семей, за активную гражданскую позицию, готовность бескорыстно служить людям.

- Уверен, что Ваше участие в работе Общественной палаты будет способствовать эффективному решению стоящих перед ней задач, сплочению российского общества в целях достижения нашей общей Победы.

Екатерина Колотовкина сама не раз благодарила Дмитрия Азарова за всестороннюю поддержку военнослужащих и их семей.

Членом российской Общественной палаты стал также зампредседателя региональной ОП Павел Покровский. Его избрали региональным представителем 9 марта.

В составе Общественной палаты также - гроссмейстер Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко, глава федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова, скрипач Петр Лундстрем, ведущий и блогер Армен Гаспарян, певица Диана Гурцкая, председатель Синодального отдела РПЦ Владимир Лейгода, сыровар Олег Сирота - всего 40 лидеров общественного мнения, представителей культуры, науки, образования, профсоюзов и общественных движений.

- Я горда высоким уровнем доверия, оказанного мне Президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным. При этом я чётко понимаю возложенную на меня ответственность. Для меня очень важно оказывать помощь и поддержку семьям военнослужащих. Я привыкла работать на результат. Впереди нас ждёт много работы, но я уверена: мы справимся, потому что мы вместе, - подчеркнула Екатерина Колотовкина.

 

Фото:    Фото: Страница Екатерины Колотовкиной ВКонтакте

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