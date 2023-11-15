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Вице-премьер Татьяна Голикова и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров открыли новый центр занятости в Самаре

15 ноября 2023 16:33
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Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу.

В среду, 15 ноября, в Москве в Координационном центре Правительства РФ на выставке «Россия» на ВДНХ состоялась торжественная церемония открытия новых региональных кадровых центров «Работа России». Новые центры были открыты в трех субъектах РФ - Липецкой, Белгородской и Самарской областях. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты населения РФ Антон Котяков. Самарскую область представлял губернатор Дмитрий Азаров.  

«Очень рады именно здесь, на выставке «Россия», с нашими социальными партнерами, профсоюзами, работодателями, экспертами дать старт открытию новых центров карьеры -  для наших граждан», - отметила Татьяна Голикова.

Как сообщила зампред Правительства РФ, полная "перезагрузка" центров занятости в стране (теперь это центры карьеры) началась в 2019 году по поручению Президента Владимира Путина. Если раньше клиентом центров занятости являлся безработный, то сегодня сюда могут обратиться люди, желающие сменить работу, профессию, пройти переподготовку. «Это очень важно: работа определяет благополучие наших российских семей, открывает перспективы и перед молодыми людьми, и перед людьми постарше», - подчеркнула она.

В этом помогает флагманская платформа «Работа России», которая также прошла трансформацию. Всего по итогам 2023 года в стране будет 550 модернизированных центров, еще 346 добавится в 2024 году.

Татьяна Голикова выразила благодарность руководителям регионов, участвующих в модернизации центров занятости, за большую совместную работу, подчеркнув, что эта работа продолжится, поскольку стабильная работа обеспечивает доход и уверенность граждан в завтрашнем дне. «И это нам дает возможность надеяться на то, что мы преодолеем все трудности, которые перед нами есть, решим все поставленные Главой государства задачи», - сказала она.

По словам министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова, сегодня открывается 100-й центр за год и 275-й из 550 запланированных по первому этапу программы. Как рассказал министр, этому предшествовала серьезная работа, связанная с формированием платформы "Работа России", в которой теперь работает каждый сотрудник ЦЗН на территории страны. «Сегодня мы четко понимаем, что сотрудники центров занятости работают по единым стандартам во всех модернизированных центрах занятости», - отметил он.  

В Самарской области в этом году преображаются 34 центра занятости. Губернатор выразил благодарность Татьяне Голиковой и Антону Котякову за помощь в этой работе.

Как сообщил глава региона, по большинству центров работа уже завершена. Сегодня был открыт центр в Самаре, который будет обслуживать и Волжский район области. "Это огромный, колоссальный шаг вперед. Для нас очень важно решать все возрастающую задачу, которую ставят перед нами предприятия. На сегодняшний момент количество вакансий в нашем регионе в 7 раз превышает количество людей, ищущих работу», - отметил глава региона.

Обновленный центр занятости располагается на улице Фрунзе, 115/117, это здание бывшей усадьбы Л. Греве. Здесь был выполнен капитальный ремонт, интерьер помещений приведен в соответствие с фирменным стилем бренда «Работа России», оснащены функциональные зоны центра занятости. Прием граждан и работодателей здесь осуществляется в 34 «окнах».

В этом году в области на 20% увеличилось количество вакансий, растет и предлагаемая по ним заработная плата, за текущий год она увеличилась на треть. За истекший период этого года регион достиг планки 76% по уровню трудоустройства (это выше, чем за аналогичный период прошлого года). Таким результатам способствовала модернизация центров занятости. Кроме того, преобразования стимулируют коллективы центров занятости для новых творческих решений.

Глава региона добавил: в самарском центре занятости, который сегодня открывается, реализуется новый проект - "Клуб занятой молодежи". Эта инициатива уже поддержана на федеральном уровне и рекомендована другим регионам. 

«Особое внимание мы уделяем участникам специальной военной операции и семьям участников СВО, - подчеркнул губернатор. - Понимаем, что это важнейшая задача – помочь им получить, если нужно, дополнительные профессиональные навыки, создать условия, чтобы у людей была в руках надежная работа, профессия, компетенции. Те изменения, которые происходят, дают колоссальный толчок в нашей работе. Понимаем, что есть и резервы, и потенциал. В дальнейшем эту работу мы обязательно продолжим».  

 

Фото: Андрей Савельев

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Москва

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