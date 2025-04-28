Ветераны СВО Самары и члены их семей могут бесплатно получить новую профессию

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В областной столице у ветеранов специальной военной операции и членов их семей, а также членов семей действующих военнослужащих есть возможность пройти бесплатное обучение и получить дополнительное профессиональное образование. Данную меру поддержки обсудили на очередном заседании Совета ветеранов СВО Самары, в котором приняли участие представители Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П.Королёва. В перечне специальностей, которые можно приобрести, более 300 наименований.



Так, среди специальностей, которые могут приобрести члены Совета ветеранов СВО и их семей, - системная аналитика и бизнес-аналитика в IT, специалист по анализу больших данных, веб-дизайнер, менеджер по туризму, ландшафтный дизайнер, экскурсовод, няня и др. Обучение проводится на базе Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва и Самарского государственного колледжа технологий и дизайна.



Для ветеранов СВО предлагается гибкий формат обучения, в том числе дистанционное. Обучение длится несколько месяцев, в зависимости от выбранной программы и стартует по мере формирования групп. Более подробная информация доступна на сайте Самарского университета https://ssau.ru/. Запись на обучение ведется по телефонам 8 (846) 334-54-20, 8(909)343-27-86.

Фото: администрация Самары