Верховный суд России ищет нового председателя

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила о вакантной должности председателя Верховного Суда РФ. Об этом сообщила коллегия.

«В соответствии с Законом Российской Федерации <...> Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации объявляет об открытии вакантной должности: Председателя Верховного Суда Российской Федерации», — указано на официальном сайте коллегии. Заявления и документы принимаются до 25 августа.

Предыдущий председатель Верховного Суда Ирина Подносова скончалась 22 июля на 72-м году жизни. Причиной ухода стала продолжительная болезнь. Руководить Верховным судом она начала 17 апреля 2024 года, пишет Ура.ру.