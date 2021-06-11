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В здании Самарского областного суда состоялось торжественное открытие музея правосудия

11 июня 2021 21:07
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Здесь отражена история судопроизводства с 1851 года, неразрывно связанная с историей Самарской губернии, которая в этом году отмечает 170-летие.Здесь отражена история судопроизводства с 1851 года, неразрывно связанная с историей Самарской губернии, котора

В пятницу, 11 июня, в здании Самарского областного суда состоялось торжественное открытие музея правосудия и судебной власти региона. Здесь отражена история судопроизводства с 1851 года, неразрывно связанная с историей Самарской губернии, которая в этом году отмечает 170-летие. С сегодняшнего дня с уникальными экспонатами могут знакомиться судьи и сотрудники судебных аппаратов, студенты высших учебных заведений. В торжественном открытии музея принял участие губернатор Дмитрий Азаров.

«Я всегда с должным уважением и трепетом захожу в этот зал судебных заседаний, который неразрывно связан с историей нашей губернии, – отметил глава региона. – Очень непросто соответствовать той высокой планке, которую задали предшествующие поколения судей. И очень непросто работать в музее, но это большая честь для каждого. Я уверен, что музей будет развиваться, потому что история пишется и сегодня. Я хочу сердечно поблагодарить всех, кто внес свой посильный вклад в воплощение идеи создания музея в жизнь. Его открытие является знаковым событием празднования 170-летнего юбилея Самарской области».

Инициатива создания такого музея принадлежит бывшему председателю Ленинского районного суда Самары, заслуженному юристу России Владимиру Кучеру.

«Идея создания музея появилась у меня, когда я работал председателем Ленинского районного суда. Сначала я просто собирал материалы – газетные вырезки, журналы, воспоминания наших судей, их личные вещи. В 2005 году я вышел в отставку и 28 апреля того года на вечере, посвященном 60-летию Победы в Великой Отечественной войне, предложил ветеранам судебной системы создать такой музей, – вспоминает Владимир Кучер. – Мы создали коллектив и начали работать, потихоньку собирали экспонаты для будущего музея».

Инициативу Владимира Кучера и его коллег поддержало министерство культуры Самарской области и музей имени Алабина, которые помогали собирать экспонаты для формирования коллекции музея. К делу подключились и студенты второго курса Самарского архитектурно-строительного университета, разработавшие дизайн музея.

Сегодня уникальное пространство открыло свои двери для первых посетителей. Председатель Самарского областного суда Вадим Кудинов поблагодарил всех, кто помогал создать этот музей. «Мне приятно чувствовать свою причастность к открытию музея. Я хочу адресовать слова благодарности всем тем, кто принимал решение о его создании, кто работал над ним и особенно ветеранам, которые сочли возможным от себя лично отдать и увековечить память, значимую для всех судей относительно тех или иных заслуг, периодов их жизни», – отметил он.

Здесь собрано более 300 экспонатов. Вещественные доказательства по громким делам, письма, награды, постановления – все эти вещи рассказывают о жизни людей, осуществлявших правосудие в нашей губернии на протяжении 170 лет: об их рабочих буднях, сложностях, увлечениях. Одна из экспозиций посвящена работе судебной системы в период Великой Отечественной войны. С началом войны в судоустройстве, в материальном и процессуальном праве произошли значительные изменения.

Новое поколение судей должны знать свою историю и бережно относится к традициям и истории нашего региона. Музей правосудия будет этому способствовать, уверены его создатели.

«Музей сыграет свою роль в подготовке кадров, потому что здесь побывают и студенты юридических факультетов, – заметил председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников. – Создание этого музея – начало большой истории».

В числе первых посетителей музея был губернатор региона. «Это стоит увидеть!» – поделился впечатлениями Дмитрий Азаров.

 

Теги: областной суд открытие музея

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