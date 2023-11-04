В здании Правительства Самарской области вручили паспорта юным гражданам

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В здании Правительства Самарской области в рамках акции «Мы-граждане России!» и преддверии Дня Народного Единства в торжественной обстановке прошла церемония вручения паспортов гражданина России 15-ти школьникам, достигшим 14-летнего возраста.

В ходе торжественной церемонии долгожданные паспорта и памятные подарки ребятам вручил начальник Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Денис Сафаров и главный федеральный инспектор по Самарской области Михаил Феоктистов. Денис Сафаров подчеркнул всю важность события и отметил, что быть гражданином России – это большая ответственность. Полковник полиции пожелал ребятам уверенно идти по жизни, хранить и приумножать традиции России, продолжать подвиги дедов и прадедов, отцов и братьев.

С напутственными словами к школьникам обратилась министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ирина Никишина, которая пожелала ребятам успешной учебы, чтобы она была только в радость, положительных эмоций, здоровья и всего самого доброго.

Школьники поблагодарили организаторов мероприятия за теплые слова, с удовольствием поделились своими впечатлениями и рассказали о чувстве ответственности и гордости, которое они испытали в этот день.