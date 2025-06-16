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В учреждениях УФСИН России по Самарской области прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню России

16 июня 2025 16:42
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Были проведены спортивные соревнования и творческие конкурсы.

Осуждённые исправительных учреждений УФСИН России по Самарской области приняли участие в масштабных мероприятиях, организованных отделами воспитательной работы в честь Дня России.

В рамках праздника были проведены:

-Спортивные соревнования — матчи по волейболу и футболу , состязания по подтягиваниям на перекладине. Лучшие спортсмены были отмечены грамотами за спортивные достижения.
-Творческие конкурсы — рисунки, плакаты и стенгазеты, посвящённые истории Отечества и государственным символам России . Участники с увлечением представили свои работы, показав не только талант, но и знание истории родной страны.
-Концертная программа — яркое завершение праздника. Свои номера осуждённые подготовили самостоятельно.

Праздники такого масштаба объединяют, пробуждают чувство гордости за Отечество и напоминают о том, что даже в самых непростых обстоятельствах остаётся место для патриотизма и творчества, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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