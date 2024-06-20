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В «Туриаде-2024» принимают участие сотни лучших спортсменов-туристов из регионов ПФО, ЦФО и дружественных стран

20 июня 2024 14:36
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Соревнования с участием представителей из Самарской области продолжаются, спортсмены показывают свои лучшие навыки, которые они так долго оттачивали.

18 июня 2024 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области открылся спортивно-туристский лагерь ПФО «Туриада» – общественный проект, проходящий под патронатом полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова. Его основная цель – развитие массового спорта, выявление и поддержка лучших спортсменов-туристов округа, формирование у молодежи положительных жизненных установок. 11-й сезон «Туриады» проходит с 17 по 22 июня 2024 года на территории горнолыжного курорта «Хвалынский» в Саратовской области.

В этом году участниками Лагеря стали более 600 молодых людей – это победители региональных спортивно-туристских слетов и студенты, обучающиеся по специальностям, связанным с туризмом.

Напомним, состав сборной Самарской области по спортивному туризму из 45 человек был определен по результатам областных отборочных соревнований, которые состоялись в сентябре 2023 года. Накануне «Туриады» участники спортивных дистанций провели учебно-тренировочные сборы: сборная по водному туризму тренировалась в Кинель-Черкасском районе, команды по велотуризму и пешеходным дистанциям готовились в Волжском районе на базе спортивной школы «Чайка».

Соревнования по познавательному туризму в рамках «Туриады» проводятся впервые. В Самарской области 5 июня состоялся отборочный тур. По итогам отбора участниками «Туриады-2024» стали студенты двух тольяттинских и одного самарского среднего специального учебного заведения: Колледжа креативных индустрий и предпринимательства Поволжского государственного университета сервиса, Тольяттинского колледжа сервисных технологий и предпринимательства, Поволжского государственного колледжа.

На площадке все дни «Туриады» работают профессиональные тренеры по спортивному туризму, эксперты всероссийского уровня и волонтеры.

В этом году к участникам лагеря присоединились регионы Центрального федерального округа: Смоленская, Брянская, Калужская и Тамбовская области, а также город Москва. Гостями лагеря также стали иностранные спортсмены – представители Республик Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

По традиции проживают участники лагеря в палаточном городке.

В торжественной церемонии открытия Лагеря принял участие Заместитель Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Он отметил, что «Туриада» стала символом Саратовской области наряду со всеми известными брендами и одним из флагманских проектов, реализуемых при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Чтобы разделить эмоции с участниками «Туриады» и проникнуться духом спортивной борьбы, Олег Машковцев накануне рано утром поднялся в горы и преодолел часть дистанции в 8 километров.

Во время открытия «Туриады» заместитель полпреда Президента РФ в ПФО Олег Машковцев обратился к участникам: «С 2013 года в Хвалынске раз в год образуется столица ПФО по спортивному туризму. Без вас этой «Туриады» бы не было. В этом году событие особое. Я рад приветствовать регионы ЦФО. Я очень надеюсь, что вам «Туриада» понравится и вы будете приезжать сюда и развивать спортивный туризм на своих территориях. Приветствую я и команды из иностранных государств, которые приезжают уже не первый год. Уверен, что дружеское общение, которое создаётся здесь, будет полезно как для нашей молодёжи, так и для молодежи тех стран, что сюда приезжают».

В спортивную программу «Туриады» включены соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, а также окружной конкурс туристских походов общеобразовательных организаций с обучающимися, смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на Кубок Приволжского и Центрального федеральных округов и смешанная эстафета «Кубок дружбы народов» с участием команд зарубежных делегаций и сборной команды России.

Следить за соревнованиями можно в социальных сетях: https://t.me/turiada_pfo и https://vk.com/turiadapfo.

В сентябре 2024 года в Самарской области пройдет региональный фестиваль «Туриада», по итогам которого будет формироваться сборная для участия в лагере ПФО в 2025 году.

 

Фото: https://vk.com/turiadapfo

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